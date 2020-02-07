كاتب سعودي يثير أزمة: ادّعى أن القائد العُماني المهلب بن أبي صفرة “إماراتياً”.. والبذيء “المزروعي” يؤكد مزاعمه!

نسب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ القائد العُماني المهلب بن أبي صفرة إلى الإمارات .



وادّعى “آل الشيخ” ذلك مستعيناً بفيديو لمفتي مصر السابق علي جمعة والمعروف بتأييده للنظام وقربه من الإمارات تحدث فيه عن أصل تسمية قطر وجنسية الشخص الذي قاتل “الخوارج”.



وقال علي جمعة في الدرس إن إمام الخوارج كان يدعى “قطري بن الفجاءة ومن هنا جاء اسم قطر وكان هذا الشخص فصيحا لكنه تزعم الخوارج الأزارقة”.



وزاد جمعة أن “قطري بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج هناك” مضيفا أن “الغريب أن المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الإمارات”.



وأضاف وسط ضحكات الحضور في الدرس: “حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث”.

ويبدو أن نسب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ القائد العُماني المهلب بن أبي صفرة إلى الإمارات، أعجب المغرد الإماراتي سيء الصيت حمد المزروعي حتّى قام بمشاركة تغريدة “آل الشيخ” على حسابه في تويتر.

وسبق أن رد ناشطون عمانيون بقوة على محاولات الإمارات المتتالية لسرقة وتزييف التاريخ العماني، وإحداها نسب شخصية “المهلب بن أب صفرة” إليها.

وأنتجت الإمارات المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، للإدعاء أنه إماراتي النسب، ما أشعل خلافاً حاداً بين الإماراتيين والعُمانيين بمواقع التواصل.

وكان عبد العزيز بن محمد الرواس، مستشار السلطان الراحل قابوس بن سعيد للشؤون الثقافية، قد علق على الأمر بقوله: إن “التاريخ ليس إرثاً لأحد، ولكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها”.

وقال الرواس إن ندوة المهلب بن أبي صفرة في جامعة نزوى العمانية –عقدت في مايو ٢٠١٨- : “جاءت لوقف الاعتداء على الأسلاف وعلى تاريخ رجال عِظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه”.

وخاطب الإماراتيين بقوله: “إذا أردتم العودة إلى أصولكم العُمانية فمرحباً بكم. لكن، لا تزوّروا التاريخ”.