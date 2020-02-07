“شاهد” معارض إماراتي حرّ يفضح محمد بن زايد ويكشف هدفه من محاربة الإسلام والمسلمين

شنّ المعارض الإماراتي الحر عثمان المرزوقي هجوماً حاداً على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وفضح هدفه من محاربة الإسلام والمسلمين.



وقال “المرزوقي” في رسالةٍ مصورّة نشرها على “تويتر” إنه من الأشياء الغريبة التي نشاهدها اليوم هي مدافعة غير المسلمين عن الإسلام وحق المسلمين في التعبّد بالغرب، بينما لا يفوت محمد بن زايد أي فرصة لمحاربة الإسلام ودعم أي جهة عنصرية تكره الإسلام والمسلمين.



وأضاف “المرزوقي” أن اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أصبح مرتبطاً بأي جهة عنصرية تعادي الإسلام، كاللوبي الصهيوني وغيره .



“ووصل الحال بمحمد بن زايد إلى محاربة دين أمه وأبوه من أجل كرسي الحكم”. كما أكد “المرزوقي”



وتابع المعارض الإماراتي أن “محمد بن زايد عمل نفس الشيء في الإمارات، عبر إغلاقه مراكز تحفيظ القرآن، وإغلاق المراكز الدينية، واستقدم المرتزق مفسر الأحلام وسيم يوسف إلى الإمارات”.



وأكد أن حرب محمد بن زايد هي من أجل حماية كرسي الحكم الذي يجلس عليه .



وختم بالقول: “محمد بن زايد لا يؤتمن على حماية مزرعة دجاج، هل سنسمح له الإمارات؟؟”.

لماذا يحارب #محمد_بن_زايد الإسلام وكيف يقوم بإستخدام الدين لتمرير أجنداته الشيطانية داخل #الإمارات وخارجها..



نسخة بلا تحية: @MohamedBinZayed pic.twitter.com/jehrVR4Gky — عثمان المرزوقي (@oalmarzouqi) February 7, 2020