بشرى غير سارّة لدول الحصار .. قطر ستمتلك هذه الأسلحةً لتغير جذرياً ميزان القوى في الخليج

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية أن دولة قطر ستمتلك أسلحةً تغير جذريا ميزان القوى في منطقة الخليج.

ويأتي ذلك في إطار حرص قطر على تعزيز إمكانيات قواتها المسلحة بما يضمن لها توفير أكبر قدر ممكن للدفاع عن حدودها وضمان استقرارها، خاصةً بعد الحصار الذي فرض عليها من جيرانها منذ أكثر من عامين ونصف.

وستقوم قطر بتشغيل غواصات وحاملة طائرات، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة “فينكانتيري” لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.

وقد تكون الغواصات القطرية جزءاً من صفقة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو مع إيطاليا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2017. بحسب “فوربس” الأمريكية

وشملت هذه الصفقة حاملة طائرات عمودية كبيرة، وأربع سفن حربية وقاربي دورية.

وأكدت المجلة أن إيران هي المشغل الوحيد حالياً في الخليج العربي لهذه الغواصات، باستثناء الغواصة البحرية الأمريكية أو الغواصة الأوروبية المنتشرة هناك.

وفي يونيو 2016، وقعت الشركة عقداً بقيمة 4 مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية لبناء سبع سفن سطحية يجري بناؤها حالياً في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.