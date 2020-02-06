الطبل في الرياض والرقص بأبوظبي.. فرحة عارمة في الإمارات والسعودية بعد براءة ترامب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية والامارات فرحة عارمة بعد براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ووصف عملية المساءلة بأنها “حملة… قامت على سلسلة من الأكاذيب”.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان “اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا”.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

أما التهمة الثانية، وهي “عرقلة تحقيق الكونغرس”، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وكان حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أول من بشر ببراءة ترامب في تغريدة كتبها مطلع الشهر الحالي على “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”.

مبروك ترامب على البراءة ✌️ … — حمد المزروعي (@uae_3G) February 1, 2020

وفي تغريدة ثانية علق المزروعي على براءة ترامب قائلاً :” مبروك للامة الاسلامية والعربية والامريكية بعد الرجوع للفار السيد ترامب غير مذنب “.

مبروك للامة الاسلامية والعربية والامريكية بعد الرجوع للفار السيد ترامب غير مذنب 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) February 5, 2020

ولم يقف الحد عند المزروعي بل وصل إلى أمجد طه وهو مرتزق أحوازي يطبل للسعودية فأطل قائلاً :” الف الف مبروك.. ابو ايفانكا السيد الرئيس ترامب براءة… الكونغرس يبرئ ترمب..وبهذا خسر الديمقراطيين رهانهم على عزله وراحت افلوس قطر و اوهام تركيا وأحلام إيران في أنهاء حقبة ترمب “.

وأضاف :” ذكاء ترامب وضع بيد الديمقراطيين ورقة انتخابية اعتقدوا انها مكسب و طلعت مقلب “.

عاجل

الف الف مبروك.. ابو ايفانكا السيد الرئيس ترامب براءة… الكونغرس يبرئ ترمب..وبهذا خسر الديمقراطيين رهانهم على عزله وراحت افلوس قطر و اوهام تركيا وأحلام إيران في أنهاء حقبة ترمب.



ذكاء ترامب وضع بيد الديمقراطيين ورقة انتخابية اعتقدوا انها مكسب و طلعت مقلب.@POTUS#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) February 5, 2020

براءة ترامب

خرج العجوز ترامب الذي اتعب خصومه بالبراءة (النهائية) من تهمة استغلال السلطة



ومع ان ذلك لايهم المنطقة العربية وماحولها الا ان الحزن عم وجوه المستعربين والترك والفرس ليس لخسارة تكبدوها

بل لعلمهم ان ذلك ربحاً للسعودية التي تربطها علاقة وثيقة بشخص ترامب #عبدالكريم_المهنا pic.twitter.com/5GuwgrL95A — عبدالكريم المهنا (زيد روما) (@kram_roma) February 6, 2020

العرب اللي فرحانه في براءة ترامب ترا قعد او راح نفس الشي سياستهم ماشيه وما لهم غير مصالحهم بس كل رئيس يلعبها بطريقته .. وكله على راسكم .. — عبدالله آل خليفة (@AbalKHalifah) February 5, 2020

براءة ترامب 💎

• سقوط مدوي للديمقراطيين الليله.

• لكن سقوطهم بدأ باصطفافهم الى جانب ملالي ايران بعد قتل الجنرال الخميني قاسم سليماني!!!

• لاشك أزمة قوية بين الديموقراطيين والجمهوريين لم يسبق لها مثيلاً!! pic.twitter.com/h6OtkjjJ0Z — الكاتب الاعلامي يحيى الشبرقي (@yahyaa12a) February 6, 2020

وكان قد اتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، شأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.

وأشارت تقارير بأن ترامب هدد أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية بأكثر من 250 مليون دولار لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية… لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب 2020″.

وفي السياق نفسه، نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، توقع فيها أن يبقى رئيسا لأمريكا لوقت طويل.

وأوضح ترامب في تغريدته أنه سيبقى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لوقت طويل، حيث أظهرت التغريدة أنه سيتم انتخابه كل أربع سنوات، ناشرا قوله” ترامب 2024.. ترامب 2028.. ترامب 2032.. وهكذا”، في إشارة إلى إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية.