صحيفة أمريكية تكشف عن تورط القحطاني وآخرين في اختراق هاتف مؤسس أمازون.. هكذا جرت العملية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدأ التحقيق في اختراق هاتف مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس، بعد تقارير عن تعرضه للاختراق عبر رسالة “خبيثة” تلقاها من هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى معرفة مسؤولين سعوديين مقربين من الأمير السعودي بخطته، بينهم المستشار المُقال من الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي ورد اسمه في تحقيقات جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، قبل أن يبرئه القضاء السعودي.

الصحيفة أكدت في تقريرها أن مسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان أقروا بعلمهم بخطة اختراق هاتف بيزوس، ولكن ليس بأي محاولة لابتزازه. وربما يعضد هذا الاعتقاد أن البيانات التي سُربت عبر شركة أمريكية مقربة من ولي العهد نُشرت في الإعلام بعد 9 أشهر من الاختراق، وذلك بالتزامن مع زيادة صحيفة «واشنطن بوست» التي يملكها بيزوس تسليط الضوء على انتهاكات المملكة ضد النشطاء، وذلك بعد نحو 3 أشهر من وفاة خاشقجي الذي كان أحد كتابها.

ولم توضح الصحيفة الامريكية كيف كانوا هؤلاء المسؤولين السعوديين على علم بالاختراق وتوقيت ذلك، لكن أكدت «وول ستريت جورنال» أن القحطاني، الذي كان يعرف خطة الاختراق، كان جزءاً من حملة لتخويف أوسع ضد خاشقجي، مشيرةً إلى تواصلها مع القحطاني برسالة لإعطائه فرصة الرد، لكنه لم يفعل.

بخصوص القحطاني، فقد أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الشركات التي قد تملك القدرات لمثل هذا الاختراق لهاتف «آيفون إكس» الخاص ببيزوس هي مجموعة NSO ومقرها تل أبيب، ولديها مشاكل قانونية بالفعل مع واتساب بسبب عمليات الاختراق لكنها نفت علاقتها بالأخير لهاتف بيزوس، وكذلك شركة Hacking Team ومقرها ميلانو، والأخيرة هي شركة تجسس يملك القحطاني نسبة 20% من أسهمها وفق التقرير.

وعن اختراق الهاتف أثار تقرير لصحيفتي The Guardian وFinancial Times البريطانيتين ضجة عالمية، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، بعد الحديث عن اختراق هاتف الملياردير الأمريكي عن طريق رسائل واتساب خبيثة وصلته من قِبل ولي العهد السعودي الذي حصل على رقمه قبل نحو شهرين من الاختراق الذي حدث في مايو/أيار 2018، وهي اتهامات نفتها المملكة واعتبرتها «سخيفة».