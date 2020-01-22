لم يحمل أي رسائل.. مدير مكتب روحاني يكشف تفاصيل زيارة “بن علوي” لإيران وسببها

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لم يحمل خلال زيارته الأخيرة أي رسالة إلى إيران.

وأشار واعظي إلى أن العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان متنامية وأن جزءا من أهداف زيارته الأخيرة يرتكز على تطوير هذه العلاقات وتوسيعها كما يعود الجزء الآخر إلى القضايا الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضاف أن سلطنة عمان تطل على جانب من مضيق هرمز كما أن إيران تقع على الجانب الآخر منه؛ وعليه نحن لدينا تعاون في مجالات كثيرة مع (المسؤولين العمانيين)، انطلاقا من الرؤية التي طرحناها بأن «دول المنطقة هي المسؤولة عن حماية أمنها»؛ مردفا أن حماية هذا الأمن وتعزيزه لا يتحقق من دون الحوار والتشاور.

وصرح بأن زيارة يوسف بن علوي إلى طهران كانت بشان أمن الخليج.

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