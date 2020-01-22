“شاهد” عنفه بشدة وطرده.. لماذا تحول ماكرون واحتد على شرطي إسرائيلي داخل كنيسة بالقدس المحتلة؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حالة غضب شديدة، لحظة تعنيفه شرطيا إسرائيليا أثناء دخوله إلى كنيسة “القديسة حنا” بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وفي الفيديو لم يظهر ما حدث ودفع ماكرون لتعنيف الشرطي لكنه طلب من قوات الأمن احترام المكان وقوانينه.

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

حيث يمكن سماعه وهو يخاطب رجل أمن بنبرة حادة قائلا “لم يعجبني ما قمت به أمامي.. أخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء (…) رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (…) فليحترم الجميع القوانين”.

ويزور ماكرون إسرائيل للمشاركة يوم غد الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيما دوليا في إحياء ذكرى تحرير معسكر “أوشفيتز” النازي.

وكان الرئيس الفرنسي قد وعد عند وصوله لقصر الإليزيه بطرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن هذه الفكرة لم تعد تراوده بتاتا، لا سيما وأن الولايات المتحدة تحاول طرح ما يسمى بـ”صفقة القرن” لتحقيق التسوية بين الطرفين.

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