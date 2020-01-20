كارثة تسريح العُمانيين تتفاقم.. هذه الشركة مُنعمة في خير السلطنة ومتخمة من مشاريعها وتمارس قهر العُمانيين!

عادت كارثة تسريح العُمانيين من الشركات الخاصة للواجهة مجددا لتكشف عن شركات خاصة، تعتمد سياسة قهر العُمانيين بينما هي منعمة في خير السلطنة وتقوم في الأساس على المشاريع الممنوحة لها من الدولة.

المغرد والناشط العُماني البارز يوسف الزدجالي والمعني بمواجهة ظاهرة التسريح ويبذل في هذا الشأن جهدا كبيرا، كشف عن تسريح شركة “اتحاد المقاولين العمانية” لأكثر من 40 عاملا دون احترام لأي قوانين.

وكتب “الزدجالي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اليوم خسر أكثر من ٤٠ عمانيا وظائفهم من اتحاد المقاولين العمانية، وتثبيت الاجانب الذين يعملون في غير مسمياتهم”

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اليوم خسر أكثر من ٤٠ عمانيا وظائفهم من اتحادالمقاولين العمانية،وتثبيت الاجانب الذين يعملون في غيرمسمياتهم،

هذه الشركةالتي تعمل في مجال الإنشاءات ولديهاشركات في مجال النفط والغاز متنعمةومتخمةمن مشاريع البلد،وتمارس قهرالعمانيين#أوقفوا_تسريح_العمانيين@NCE_OMAN @manpowergov — يوسف الزدجالي (@springism414) January 19, 2020

وتابع مهاجما الشركة:”هذه الشركة التي تعمل في مجال الإنشاءات ولديها شركات في مجال النفط والغاز متنعمة ومتخمة من مشاريع البلد، وتمارس قهر العمانيين”

وشدد المغرد العُماني على أنه كان ينبغي إجبار هذه الشركة بالذات على نقل العمانيين بين المشاريع سواء في الإنشاءات أو في مجال النفط والغاز بدلا من جلب الوافدين ووضعهم في وظائف معمنة، وتسريح العمانيين بكل برود.

كان ينبغي إجبار هذه الشركة بالذات على نقل العمانيين بين المشاريع سواء في الإنشاءات أو في مجال النفط والغاز بدلا من جلب الوافدين ووضعهم في وظائف معمنة، وتسريح العمانيين بكل برود.

وجب الآن علينا الحزم مع مثل هذه الشركات التي لا تحترم النظام ولا تحترم النظام الأساسي للدولة. — يوسف الزدجالي (@springism414) January 19, 2020

وأضاف:”وجب الآن علينا الحزم مع مثل هذه الشركات التي لا تحترم النظام ولا تحترم النظام الأساسي للدولة.”

وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم تجاه هذه الواقعة المتكررة مطالبين الدولة بالتدخل لوقف استغلال هذه الشركات وحفظ حقوق المواطنين.

اليوم 2020/1/19 تم تسريح 45 موظف من شركة اتحاد المقاولين العمانين والعدد في تزايد … الي اين الي متا مصير العمانين مجهول . الوضع في تزايد … لا يوجد احد عنده وطنية لوقف ها الوضع عند حده @manpowergov @gfow_om @springism414 @trade_union_ccc #أوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/SnG8fsP4Tc — حسام المعمري (@ro7ibri) January 19, 2020

وعلى مدى الشهور الماضية تفاعل العُمانيون بشكل كبير مع حملة يوسف الزدجالي ومبادرته الشخصية، التي قرر من خلالها نقل مشاكل المسرحين من العمل للفضاء الإلكتروني ومحاولة مساعدتهم بالضغط الشعبي على تويتر بعد تفشي هذه الظاهرة بشكل مخيف في السلطنة.

ويعتبر الزدجالي “محارب” الشهادات الوهمية وكان له دور كبير في فضح العديد منها. كما ساعد “الزدجالي” الجهات المختصة الحكومية والخاصة في كشف التزوير الذي قام به بعض المنتسبين اليها من الموظفين.

ومنذ نوفمبر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة عبر وسم “#أوقفوا_تسريح_العمانيين”، الذي اجتاح التريند العُماني بتويتر عقب إعلان وزارة القوى العاملة تسريح أكثر من 2200 مواطن عماني من 18 شركة معظمها يعمل في مجال البناء.

وظهرت الأزمة بقوة بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع صوتي لشاب عُماني يشكو فيه من تعرضه للتسريح بين يوم وليلة وتعويضه براتب شهر واحد فقط بعد عمله لـ8 سنوات في الشركة المُسرّح منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المُسرحين العُمانيين أكدوا تعرضهم لأزمات مالية نتيجة التسريح قد تصل ببعضهم للقضاء ومن ثم السجن، كما أصبحت أزمات التسريح والبحث عن عمل قضايا يتحدث بها المواطنون يوميًا دون وجود حلول حكومية ناجعة.

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