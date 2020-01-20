رسالة هامة من أمير قطر تصل أمير الكويت .. هذا ما جاء فيها

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، رسالة شفهية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول “العلاقات الثنائية” والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ونقل الرسالة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة للكويت.

وقال الوزير القطري، عبر حسابه على “تويتر”، إن زيارته “تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة خلال زيارتي إلى الكويت اليوم تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/zy6AnX6kEv — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 20, 2020

وذكرت الوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن الرسالة “تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة”، إضافة إلى “القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما التقى وزير خارجية قطر كلًا من رئيس وزراء الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره الكويتي، ناصر المحمد الصباح، واستعرض معهما “علاقات التعاون الثنائي”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية القطري، الأربعاء الماضي، إلى بغداد، حيث بحث مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، ومسؤولين آخرين جهود التهدئة في منطقة الخليج العربي.

وشهدت المنطقة توترًا شديدًا بعد اغتيال الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، ببغداد، في 3 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.

وبعد خمسة أيام، شنت إيران هجومًا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان جنودًا أمريكيين.

وتقود الدوحة جهودًا إقليمية ودولية لمنع نشوب حرب في المنطقة، مستثمرة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع مختلف العواصم.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8