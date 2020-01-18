كيف علّق العُمانيون على ثبات مذيع التلفزيون العُماني وهو يُعلن للعالم وفاة السلطان قابوس؟

أشاد مغرّدون عُمانيون بموقع تويتر بثبات المذيع أحمد حافظ العامري أثناء إعلانه خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد على شاشة التلفزيون العُماني.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وأظهر المقطع الذي حاز على إشادة العُمانيين المذيع “العامري” وهو يعلن خبر وفاة السلطان قابوس بثبات رهيب ورباطة جأش لاقت استحسان العديد من العُمانيين.

هل تسمحون لي بأن أُوجّه معكم رسالة تقدير للمذيع أحمد بن حافظ العامري، الذي تحامل على نفسه، وقرأ خبر وفاة جلالة السلطان بكل صبر واحتمال.



هذه المهمة التي قد تبدو للبعض أنها بسيطة، وفي الحقيقة هي من أصعب المهام التي يمكن لمذيع القيام بها على الإطلاق.



والتحية أيضا لبقية زملائه. pic.twitter.com/0mVtEIhfJz — خليفة الهنائي (@khalifa_alhinai) January 16, 2020

وعلقت الإعلامية العُمانية جيهان المالكي على المقطع الذي أعادت نشره على صفحتها بتويتر، مشيدة بالعامري:”تحية تقدير للزميل أحمد حافظ العامري على قوة تحمله لقراءة خبر نعي جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد_بن_تيمور

قدم الخبر متماسكاً مُستمداً قوته من الله عزوجل ، و بثه بكل حياد و موضوعية”.

تحية تقدير للزميل أحمد حافظ العامري

على قوة تحمله لقراءة خبر نعي جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد_بن_تيمور

قدم الخبر متماسكاً مُستمداً قوته من الله عزوجل ، و بثه بكل حياد و موضوعية ، كان الموقف صعبا …

هو مثال للمذيع الذي يعي بمهام

عمله لاشك أنها ستكون من أصعب محطاته pic.twitter.com/Mcdw4l6xWD — جيهان اللمكي Jihan (@jihanlamki1) January 16, 2020

وتابعت موضحة:”كان الموقف صعبا، هو مثال للمذيع الذي يعي بمهام عمله لاشك أنها ستكون من أصعب محطاته”.

تحية للزميل أحمد بن حافظ العامري على ما أظهره من رباطة جأش عند إعلان البيان المحزن ،

فبتقديره لهيبة المصاب الجلل ،

قرأ البيان بالثبات وبالرصانة التي ترتقي لما اعتدنا أن نقدمه من أخبار جلالة السلطان قابوس فقيد الأمة رحمه الله

الرمز الخالد للقوة والصلابة والإيمان. https://t.co/JLOOZH1rSY — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) January 16, 2020

بعد كل الكلام والحديث الجميل الذي قيل في حق الأستاذ أحمد حافظ العامري صاحب الصوت والبحة المميزة دائما ، تحية لصمودك ووقفتك وأنت تقرأ حدث للتاريخ مخلد وسيبقى عالقا في الذاكرة ..!! pic.twitter.com/ieRbJEIfdq — أيمن الفجراني (@aymanalfagrani) January 16, 2020

الزميل العزيز الاستاذ أحمد حافظ العامري عرفته خلوقاً متواضعاً محباً لعمله ، وما أبداه من رباطة جأش قل نظيرها رغم المصاب الأليم دليلٌ على مهنيته العالية فأدى واجبه تجاه وطنه كسائر المخلصين من عملو في ذاك اليوم الحزين على عُمان وأبناءها ، خالص التحية والتقدير لكم .. pic.twitter.com/Yj1CURUlgL — نادر المرهون (@NadirALMarhoon) January 16, 2020

بصراحه ماعليه زوود الاخ أحمد حافظ العامري ورحم الله السلطان قابوس واسكنه فسيح جناته https://t.co/UByHQVU8cQ — Mohammed Albulushi (@Mohamme35955081) January 17, 2020

تحية إجلال وتقدير للاستاذ الاخ أحمد بن حافظ العامري ونحييك على رباطة الجأش لديه وتحمله وصبره وقوة إيمانه على قراءة البيان المفجع لرحيل باني نهضة عمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه إنا لله وإنا اليه راجعون — mohammed al amri (@mohamme85801010) January 16, 2020

الأستاذ المذيع احمد حافظ العامري من الأصوات الجميلة الرنانة التى نعتز بها في قناة عمان أن خبر نعي مولانا صاحب الجلالة لا يقوى على قراءته الا مذيع ذو جلد ويمتلك رباطة جاش عالية أعانه الله في ذاك الوقت .. اتوقع الكثيرين ممكن لا يتمالكوا أنفسهم ويبكون. مثل ما بكينا من خلف الشاشة . — Abdulaziz Albalushi (@Abdulaz83129834) January 17, 2020

رسالة تقدير للمذيع #أحمد_بن_حافظ_العامري الذي تحامل على نفسه، وقرأ خبر وفاة جلالة السلطان بكل صبر واحتمال.



تحيه لقوه تحمله لهذه المهه الصعبه وقوه جأشه @AhmedalHamri77 pic.twitter.com/BW1t11jwh8 — abdullah alghfri (@abdo7h) January 16, 2020

من ناحية أخرى قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وفاة السلطان قابوس بن سعيد كانت أكثر من مجرد رحيل قائد عربي لأنه كان يمثل رمز الدبلوماسية الهادئة التي ساعدت على إنهاء أكثر النزاعات تعقيدا في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن السلطان الراحل امتلك شخصية أبهرت أجيالا عديدة من رجال الدولة في الشرق الأوسط والدول الغربية لافتة إلى أنه الزعيم الوحيد في المنطقة الذي استقبل مسؤولين من إيران وإسرائيل وهو أمر وصفته بأنه شبه مستحيل في تلك المنطقة.

وووصفت السلطان قابوس بأنه أكثر الوسطاء براعة في المنطقة مضيفة أنه على الرغم من أنه كان يعمل بصمت إلا أنه كان جزءا حيويا من النظام العالمي.بحسب ما أوردت “أثير“



وقالت “نيويورك تايمز” قد تشكّل وفاة السلطان قابوس أكثر من مجرد رحيل أحد من أكثر الزعماء مرونة في المنطقة لأنها في الحقيقة تمثّل ذهاب ذلك النوع من الدبلوماسية الهادئة التي ظلت سنوات عديدة تساعد في تسوية أكثر النزاعات والخلافات تعقيدا في تلك المنطقة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية كان السلطان قابوس شخصية مؤثرة أثارت إعجاب أجيال عديدة من السياسيين ورجال الدولة في الغرب والشرق الأوسط على السواء.

واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الإنجازات التي حققها السلطان قابوس منذ توليه منصبه قبل نحو 50 عاما لم تكن متوقعة لأن السلطنة آنذاك كانت دولة فقيرة جدا ولم تكن فيها طرق معبّدة وكانت غارقة في الأمية في الوقت الذي كانت عمان تعاني من ثورة في الجنوب تهدد وحدتها وسيادتها.

