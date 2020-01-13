بسبب السلطان قابوس وصدّام .. الكويتية فجر السعيد تهاجم فنانة عُمانية وتصفها بـ”قليلة الحيا”!

هاجمت الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي على إثر نشرها صورة على حسابها في “سناب شات” جمعت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

واعتبرت فجر السعيد أن “الرئيسي” رغم اقامتها في الكويت وأنها سبب شهرتها، لم تحترم مشاعر الكويتيين، واتهمتها بأنها تعمدت نشر الصورة رغم ان عمرها يعود لـ30 عاماً.

ووصفت فجر السعيد الفنانة العُمانية بأنها “قليلة حياء” وأكثر من ذلك.حسب تعبيرها

فجر السعيد استلمت بثينة الرئيسي بسبب صورة صدام حسين pic.twitter.com/qhOKjN97XA — زيدان نجد (@ZidaneNajd) January 14, 2020

وجاء هجوم فجر السعيد على الفنانة العُمانية رغم اعتذارها وتأكيدها إنها لم تتعمد جرح مشاعر العُمانيين.



وقالت إنها تعتذر من كلّ شخص جرحت الصورة مشاعره.



وأضافت أنه من المؤلم أن ترى هذا الهجوم عليها رغم عدم تعمدها نشر الصورة.

شاهد: بثينة الرئيسي تعتذر باكية للكويتيين عن نشرها صور للسلطان قابوس مع صدام حسينhttps://t.co/CR1fvJj9V7 pic.twitter.com/AQVK64rhlT — فن ومشاهير (@celebNart) January 13, 2020

وكانت رغد الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين قدّمت التعزية للشعب العُماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، ونشرت عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” فيديو نادر للقاءٍ جمع السلطان قابوس بوالدها الراحل صدام .

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة السلطان قابوس، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.