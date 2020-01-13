فجر السعيد تهاجم الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي بسبب صورة نشرتها لصدام مع السلطان قابوس
فجر السعيد تهاجم الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي بسبب صورة نشرتها لصدام مع السلطان قابوس
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بسبب السلطان قابوس وصدّام .. الكويتية فجر السعيد تهاجم فنانة عُمانية وتصفها بـ”قليلة الحيا”!

كتب وطن
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هاجمت الاعلامية الكويتية المثيرة للجدل الفنانة العُمانية على إثر نشرها صورة على حسابها في “سناب شات” جمعت الرئيس العراقي الراحل بالسلطان الراحل .

واعتبرت فجر السعيد أن “الرئيسي” رغم اقامتها في وأنها سبب شهرتها، لم تحترم مشاعر الكويتيين، واتهمتها بأنها تعمدت نشر الصورة رغم ان عمرها يعود لـ30 عاماً.

ووصفت فجر السعيد الفنانة العُمانية بأنها “قليلة حياء” وأكثر من ذلك.حسب تعبيرها

وجاء هجوم فجر السعيد على الفنانة العُمانية رغم اعتذارها وتأكيدها إنها لم تتعمد جرح مشاعر العُمانيين.

وقالت إنها تعتذر من كلّ شخص جرحت الصورة مشاعره.

وأضافت أنه من المؤلم أن ترى هذا الهجوم عليها رغم عدم تعمدها نشر الصورة.

وكانت رغد الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين قدّمت التعزية للشعب العُماني بوفاة ، ونشرت عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” فيديو نادر للقاءٍ جمع بوالدها الراحل صدام .

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني ، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.

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