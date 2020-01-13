المعلّق العُماني الشهير خليل البلوشي يُطيّر جبهة حساب رياضي اتهمه بـ”التطبيل” للسلطان هيثم بن طارق

ردّ المعلّق العُماني الشهير خليل البلوشي على اتهام حساب رياضي بـ”التطبيل” للسلطان الجديد هيثم بن طارق.



جاء ذلك بعدما نشر “البلوشي” عبر حسابه في “تويتر” صورةً للسلطان الجديد وأرفقها بتعليق: ” دام وصّى فيك لك عهد يتعلق بالرقاب.سر وحن خلفك نصون العهد والله العظيم”.

دام وصّى فيك لك عهد يتعلق بالرقاب



سر وحن خلفك نصون العهد والله العظيم



ل @kamil_albathari pic.twitter.com/PTG3o2RhZj — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 13, 2020

ودخل حساب “عشاق اليوفي العرب” على خطّ التعليقات، واتهم “البلوشي” بأن “يطبّل” للسلطان الجديد.

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وقال الحساب في تعليقه: “تطبيل وبس الراجل ما تعرفو من خصاله اي شي الا انه قريب السلطان . لا دواء لكم يا عرب لا طريق لكم للكرامة والحرية”.

تطبيل وبس الراجل ماتعرفو من خصاله اي شي الا انه قريب السلطان هخهه لادواء لكم ياعرب

لا طريق لكم للكرامة والحرية — عشاق اليوفي العرب (@dYwidWkfTNufFYd) January 13, 2020

وفي ردّ قويّ قال خليل البلوشي: “طريق الكرامة والحرية نسير فيه ولله الحمد منذ ان ولدنا وتربينا عليه والتاريخ يشهد اما انت تقدر تاكل تبن وتكمل باقي حياتك تبحث عنه”.

طريق الكرامة والحرية نسير فيه ولله الحمد منذ ان ولدنا وتربينا عليه والتاريخ يشهد

اما انت تقدر تاكل تبن وتكمل باقي حياتك تبحث عنه — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 13, 2020

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة السلطان قابوس، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.

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