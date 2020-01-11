حساب سعودي يتباهى بأنه أول من أعلن خبر وفاة السلطان قابوس وكذبه الجميع: هل أنا من وضعته بالثلاجة 20 يوما؟!

أثار المغرد السعودي صاحب حساب “دبلوماسي قديم” المعروف على تويتر جدلا واسعا في عدة تغريدات له تباهى فيها بأنه كان أول من أعلن خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد وكذبه الجميع حينها.

وكان حساب “دبلوماسي قديم” السعودي المعروف بتويتر قد نشر خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد في ديسمبر الماضي نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة وتعرض حينها لهجوم عنيف.

ومنذ الأمس بدأ نفس الحساب إعادة تغريد منشوراته القديمة عن التي أخبر فيها بوفاة السلطان، متفاخرا بأنه كان أول من أعلن الخبر.

وتم الاعــلان مع خســوف القمـــــــــر !!



/https://t.co/fZOXEi41bG — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) January 11, 2020

اول من اعلن ذلك دبلوماسي قديم منذ تقريبا اسبوعين وتحمل سب و قذف الذباب العماني https://t.co/D347hpTlSy — السلطان (@Musluman_T) January 11, 2020

الصدر وسيع وناخوك لكن بعض الكلام لا يُحتمل

هل انا من اخفى موته ؟

هل انا من ضعه بالثلاجة 20 يوم ؟

هل نشرت تصريح بأنه بخير وصحة ؟

هل قلت انه ارسل برقية واصدر مرسوما

الحكومة لم تصدق مع شعبها ولم تحترم حرمة ميّتها

الحكومة تكذب عليهم

وهم يشتموني !! — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) January 11, 2020

وقال الحساب في تغريدة له:”طوال شهر كامل ، تعرض حسابي وشخصي وعرضي لكافة أنواع السباب والشتائم فقط لأني اعلنت خبر الوفاة قبل الجميع، هل إعلان الوفاة فيه تطاول على الذات السلطانية ؟ أفتونا مأجورين “

طوال شهر كامل ، تعرض حسابي وشخصي وعرضي لكافة أنواع السباب والشتائم فقط لأني اعلنت خبر الوفاة قبل الجميع !!



هل إعلان الوفاة فيه تطاول على الذات السلطانية ؟ أفتونا مأجورين #قابوس_في_ذمة_الله #السلطان_في_خبر_كان pic.twitter.com/UWt1U985sP — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) January 11, 2020

كما نشر متحديا الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين بأنه أول من نشر خبر وفاة السلطان وليس هو متهما إياه بالسرقة.

وأثارت تغريدات حساب “دبلوماسي قديم” جدلا وغضبا بين العُمانيين الذين طالبوه بعدم التدخل في الشأن العُماني.

ورد عليه أحد النشطاء العُمانيين قائلا:”من فضلك هل ممكن ان تتوقف الحديث لا من بعيد ولا من قريب عن كل ما يخص فقيدنا صاحب الجلالة #قابوس_بن_سعيد فإن كان لا يعني لك شيئاً فهو يعني لنا كل شي”

من فضلك هل ممكن ان تتوقف الحديث لا من بعيد ولا من قريب عن كل ما يخص فقيدنا صاحب الجلالة #قابوس_بن_سعيد فإن كان لا يعني لك شيئاً فهو يعني لنا كل شي — ALSabri (@MrmrALSabri) January 11, 2020

وكتب آخر:”مهما يكن لا نسمح لأحد ان يتدخل في شؤوننا الداخلية ، مثلك انت الذي لا تسمح لأحد التدخل في شؤونك ، غفر الله لسلطان القلوب ووالد كل عماني شريف.”

مهما يكن لا نسمح لأحد ان يتدخل في شؤوننا الداخلية ، مثلك انت الذي لا تسمح لأحد التدخل في شؤونك ، غفر الله لسلطان القلوب ووالد كل عماني شريف. — عبدالله الحراصي (@harasi27_teemsa) January 11, 2020

وأحرجه ناشط كويتي رد عليه:”هو ليس تطاول على الذات السلطانيه ،، ولكن أعلان وفاة رئيس دوله قبل الإعلان الرسمي وقبل ان يغرد اخواننا العمانيين بذلك أمر معيب ،، ماذا تتوقع ان تكون الردود عليك تصفيق مثلاً “

هو ليس تطاول على الذات السلطانيه ،، ولكن أعلان وفاة رئيس دوله قبل الإعلان الرسمي وقبل ان يغرد اخواننا العمانيين بذلك أمر معيب ،، ماذا تتوقع ان تكون الردود عليك تصفيق مثلاً 😎😎 pic.twitter.com/lYk0hUh6SM — خالد الكويتي 💫🇹🇷🇴🇲🇸🇦🇰🇼🇶🇦💫 (@khaled_22m_k) January 11, 2020

وأكد ناشط عُماني رد على حساب “دبلوماسي قديم” أنه أعلن وفاة الرجل وجزم بها وهو حي يرزق.

وتابع:”نعم كان في حال مرضية شديدة وليس من سياسة حكومته الافصاح عن وضعه لكنه كان حيا وحين مات اخبروا الناس”

لم اشتمك ولست مع الشتم لكن خذها مني اعلنت وفاة الرجل وجزمت بها وهو حي يرزق ..نعم كان في حال مرضية شديدة وليس من سياسة حكومته الافصاح عن وضعه لكنه كان حيا وحين مات اخبروا الناس — red wolf (@redwolf2200) January 11, 2020

وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، خلفا للسلطان قابوس.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، قد دعا السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.