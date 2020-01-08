وسيم يوسف يتهم قطر بالعمالة لإيران.. قدم سببا وجيها لاتهامه جعله “مسخرة” تويتر

عاد الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف لمهاجمة قطر مجددا عبر أكاذيبه المعتادة، فبعد أن خرج قبل أيام يزعم أن الطائرة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني انطلقت من قطر هاهو يزعم بعد أن ثبت كذبه أن قطر عميلة لإيران.

وتساءل “يوسف” في تغريدة له بتويتر على حسابه الموثق رصدتها (وطن) أرفق بها خريطة تبين مواقع القواعد الأمريكية حول ايران لماذا استهدفت القاعدة التي في العراق؟

خريطة تبين مواقع القواعد الأمريكية حول #ايران

السؤال:

لماذا استهدفت القاعدة التي في #العراق ؟

ولماذا تهدد القواعد التي في الخليج إلا #قطر؟

وذلك لأن #ايران تعلم أن لها في #العراق #ذيول_إيران ولن تقدم شكوى عليها

وهددت الخليج لأنها لن تحب العرب في يوم من الأيام أما #قطر عميلة لها pic.twitter.com/9FQD7thTUz — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 8, 2020

وتابع مهاجما قطر:”ولماذا تهدد القواعد التي في الخليج إلا #قطر؟ وذلك لأن #ايران تعلم أن لها في #العراق #ذيول_إيران ولن تقدم شكوى عليها وهددت الخليج لأنها لن تحب العرب في يوم من الأيام أما #قطر عميلة لها”

وتسببت مزاعم وسيم يوسف المقرب من ابن زايد والتي دائما ما يرمي بها قطر دون دليل أو إثبات، في سخرية واسعة منه من قبل النشطاء الذين وصفوا تحليله بالسطحي ونصحوه بعدم التحدث في السياسة مجددا.

وأحرجه أحد النشطاء برده:”السؤال هو لماذا قطر تكن العمالة لايران بينما كانت البحرين اولى بهالموضوع باعتبار فيها شيعة ؟”

السؤال هو لماذا قطر تكن العمالة لايران بينما كانت البحرين اولى بهالموضوع باعتبار فيها شيعة ؟ — Fafu 🇮🇶🇮🇶 (@Fatimah11247569) January 8, 2020

وكان داعية “عيال زايد” وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قد وجه اتهاماً إلى قطر بالوقوف وراء اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، الذي استهدفته غارة أمريكية الجمعة في بغداد.

وقال “طبال عيال زايد” وسيم يوسف في تغريدة رصدتها “وطن”، موجهاً حديثه لمرشد الثورة الايرانية.. (بحب أخبرك أن الطائرة التي قتلت المجرم #قاسم_سليماني أقلعت من #العديد في قطر وخصوصا أن #قطر حليف لكم وأنتم كذلك .. فقط للعلم )!

هذا وأعلن البيت الأبيض اليوم ، أن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وبحثا الوضع في العراق وإيران.

ووجه ترامب الشكر للأمير على مشاركة قطر القوية مع الولايات المتحدة، وناقش الرئيس والأمير القضايا الثنائية والإقليمية.