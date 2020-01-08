الامارات في “ورطة كبيرة” بعد تهديد إيران بضرب دبي.. هذا ما قاله أنور قرقاش لاحتواء التوترات “المزعجة”

خرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، للتغريد على “تويتر” داعياً إلى تهدئة التوترات “المزعجة” وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وفي تغريدة اطلعت عليها “وطن” أكد قرقاش على أن “خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت”، مشددا على ضرورة انتهاج “مسار سياسي يقود نحو الاستقرار”.

Essential that the region pulls back from the current & troubling tensions. De escalation is both wise & necessary. A political path towards stability must follow. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2020

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

وتوعدت إيران بضرب دبي وحيفا إذا ردت واشنطن على قصفها قاعدتين أمريكيتين في العراق، وهو الامر الذي اعتبره كثيرون انه محاولة من الامارات لتجنب مثل تلك الضربة.