أنور قرقاش
أنور قرقاش
الهدهد

الامارات في “ورطة كبيرة” بعد تهديد إيران بضرب دبي.. هذا ما قاله أنور قرقاش لاحتواء التوترات “المزعجة”

كتب وطن
0

خرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، للتغريد على “تويتر” داعياً إلى تهدئة التوترات “المزعجة” وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في .

وفي تغريدة اطلعت عليها “وطن” أكد قرقاش على أن “خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت”، مشددا على ضرورة انتهاج “مسار سياسي يقود نحو الاستقرار”.

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الإيراني ، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

وتوعدت إيران بضرب وحيفا إذا ردت واشنطن على قصفها قاعدتين أمريكيتين في العراق، وهو الامر الذي اعتبره كثيرون انه محاولة من لتجنب مثل تلك الضربة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بعد أن أعلنت إيران قتلها 80 جنديا أمريكيا وجرح 200 آخرين.. مسؤول أمريكي يقول: أبلغونا…

تقارير

“شاهد” لحظة إطلاق الصواريخ.. إيران تقصف قواعد أمريكية في العراق وتتوعد…

تقارير

يوسف بن علوي يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل اتصالات أمريكية بعد مقتل سليماني وهذا ما قاله…

تقارير

هل ستُرجئ إيران ردّها على اغتيال “سليماني” إلى حين خفض أمريكا مستوى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.