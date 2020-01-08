“شاهد” إيرانيات يرقصن “على وحدة ونص” فرحا باغتيال قاسم سليماني

أثار مقطع فيديو لأسرة إيرانية ظهر نساؤها يرقصن ويتمايلن على أنغام الموسيقى فرحا باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، جدلا واسعا على مواقع التواصل في الوقت الذي تشهد فيه إيران حالة حزن كبيرة على مقتل سليماني وظهر ذلك جليا في جنازته التي سقط بها قتلى ومصابين جراء التدافع والازدحام.

وأظهر المقطع على ما يبدو سيدة وابنتها يتابعن أخبار مقتل قاسم سليماني بصواريخ غارة أمريكية في بغداد، ويتراقصان فرحاً بالأنباء التي انتشرت إبان العملية.

وأعلن التلفزيون العراقي الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، برفقة أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، في العاصمة العراقية بغداد خلال استقلالهما سيارة على طريق المطار.

ونفذت إيران ضربات صاروخية على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق في وقت مبكر اليوم الأربعاء ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية.

وفي أول تعليق له على قصف الحرس الثورى الإيراني لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى ” تم توجيه صفعة للولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم والإنتقام أمر آخر”، مضيفا “تواجد أمريكا في المنطقة يجب ان ينتهي”

وقال الحرس الثورى الإيرانى، فى بيان جاء فيه “ننصح أمريكا بسحب قواتها من المنطقة حتى لا يموت المزيد من الجنود”.

وبينما قال التليفزيون الإيرانى، إن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن خسائر القصف الإيرانى لأهداف أمريكية فى العراق، مادية محدود.

وفى أول رده، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قصف الحرس الثوري الإيراني لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:”جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم”.وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن.