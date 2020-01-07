“الكبسة الكيميائية”.. “شاهد” مورد أطعمة يفجر مفاجأة ويكشف عن “كارثة” تفعلها مطاعم شهيرة في السعودية

حذر مورد أطعمة في برنامج تلفزيوني بالمملكة العربية السعودية مواطنيه من “كارثة” تفعلها مطاعم شهيرة لسرعة التربح تضر كثيرا بصحة الإنسان.

وخلال “برنامج تم” الذي يُعرض على قناة “SBC” السعودية، تحدّث مورد الأطعمة عمر الدوسري عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.

فيديو 🔴

.



.



أحد موردي الأطعمة يُفجر مفاجأة مخيفة عبر قناة "SBC" السعودية، ويؤكد بأن أغلب مطاعم الكبسة تلجأ إلى بعض الحيل للتكسّب بأقل تكلفة، حيث تضع مع الرز "بنادول"، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه "أسبرين" !!.

.



. pic.twitter.com/CGR95p8pbK — خبر عاجل (@AjelNews24) January 7, 2020

وفي واحدة من أحدث حلقات “برنامج تم”، والذي يقدمه خالد العقيلي، تمت مناقشة أسعار الوجبات الغذائية في قطاع المطاعم والمقاهي.

وخلال النقاش، أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.

وخلال الحديث مع العقيلي، قال الدوسري: “إنهم يضعون مع الرز بنادول” ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “أسبرين”.

وأضاف الدوسري، إن سبب وضع المطاعم لـ “البنادول” مع الأرز هو لتكبير الحبة وتثبيتها.

فيما أوضح أن هذه المطاعم تضع أيضا “الأسبرين” مع اللحم لتطريته ولسرعة التكسب .

وتحّدث الدوسري أيضا عن كيفية استفادة المطاعم من هذه “الحيل”، فقال: “الحيل الموجودة في المطعم تخفض التكلفة عليه، فيكون هامش الربح عنده عالياً”.

تصريحات الدوسري انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تباينت آراء المغردين حول ذكره مورد الأطعمة وشددت معظم الردود على ضرورة تدخل السلطات لوقف هذه الممارسات الكارثية.