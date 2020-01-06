موقع إماراتي يُبرز ما وافق سياسته الخبيثة من تقرير لمؤسسة اقتصادية عالمية للإضرار باقتصاد سلطنة عُمان وقطر

تعمد موقع “إرم نيوز” الإماراتي والذي تدار سياسته من داخل قصور أبوظبي الإضرار باقتصاد سلطنة عمان وقطر، عبر إبراز جزئيات معينة فرعية من تقرير كبير لمؤسسة ”ستاندرد اند بورز غلوبال“ العالمية تناولت فيه بشكل عام تأثير الصراع الأمريكي ـ الإيراني وحادث اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني على اقتصاد الخليج.

ورغم تناول التقرير الأوضاع الاقتصادية بكافة دول الخليج وذكره أن التوترات الأخيرة ستؤثر على التصنيفات السيادية لدول الخليج، إلا أن الموقع الإماراتي المخابراتي تعمد إبراز ما ذكره التقرير عن قطر وسلطنة عمان خاصة وكذلك وضعه بالعنوان لتسليط الضوء عليه.

ونقل الموقع الإماراتي عن مؤسسة ”ستاندرد اند بورز غلوبال“، اليوم الإثنين، قولها إن التصنيفات السيادية للبحرين وقطر وسلطنة عمان ستكون الأكثر عرضة للضرر من صراع طويل وأكثر اتساعا في منطقة الخليج، في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأما الجانب الإيجابي الذي ذكره تقرير “ستاندرد اند بورز غلوبال” عن قطر فتعمد الموقع الإماراتي إهماله بإدراجه ضمن الفقرة الأخيرة للخبر وعدم التركيز عليه.

وجاء فيها:” وبين التقرير أن أبوظبي والكويت والسعودية وكذلك قطر، من المنتظر أن يكونوا ”في وضع أفضل بالنظر إلى رصيدهم الكبير من الأصول الخارجية الحكومية التي يمكن استخدامها“، في حين أن تصنيف العراق (B-) يتضمن بالفعل درجة عالية من المخاطر السياسية.”

وذكر محللون بالمؤسسة في تقرير أنه إذا استمر تصاعد التوترات، فإن الدعم الذي قد تتلقاه الموازنة العامة من ارتفاع أسعار النفط من المرجح أن تطغى عليه تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج وتراجع النمو الاقتصادي.

وبين التقرير: ”نعتبر أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة للتدفقات الخارجية، بالنظر إلى حاجاتهما المرتفعة من التمويل الخارجي“.

وأضاف :“اعتماد عُمان على الدين الخارجي عامل رئيسي في توقعاتنا السلبية بشأن تصنيفها السيادي (BB/B). وارتفاع علاوة المخاطر في حالة تصاعد الصراع قد يضع المزيد من الضغوط على تكاليف خدمة الدين المرتفعة بالفعل“.