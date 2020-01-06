مشهد جنوني في الكويت .. شاب تعرّى و”فعلها” أمام الناس وصديقه ساعده!!

بعد حادثة ضبط وافد سوري “ثمل” خرج يركض عارياً في مدينة خيطان جنوب مدينة الكويت، شهدت منطقة “مبارك الكبير” حادثة مشابهة.

ففي مشهد جنوني قام مواطن من أرباب السوابق أقدم، وهو شبه عار، بتكسير ثلاث مركبات وسرقة محتوياتها، وعندما وصلت دورية الأمن قام بالرقص فوقها واعتدى بالضرب على أحد رجال الأمن.

ولدى السيطرة عليه تدخّل صديق له، ومكّنه من الهرب، وأُلقي القبض عليه لاحقاً، وتبين أنه مطرود من منزل ذويه.

وقال مصدر أمني إن المتهم راح يصيح مردداً (صوروا صوروا)، وبدأ يطلق كلمات غير لائقة، عندها تمكن أحد رجال الأمن من ضبطه والسيطرة عليه.

وتفاجأ رجال الأمن بشخص يدخل على الخط، ويحرر المتهم من قبضتهم لينطلق إلى جهة غير معلومة، فيما وقع المخلّص في قبضة الأمنيين، وتبيّن أنه صديق له من فئة غير محددي الجنسية اقتيد إلى مخفر المنطقة.

وأضاف المصدر: بعد لحظات من إلقاء القبض على غير الكويتي، أبلغ مواطن رجال الأمن بأن المتهم الذي صعد فوق الدورية شقيقه ومن مواليد 1990، وأنه مطرود من المنزل منذ مدة بسبب تصرفاته غير المسؤولة.

وتمكنت الأجهـزة الأمنيـة مـن ضبط المتهم “العاري” وسجلت بحقه قضية سرقة فيما سُجلت قضية تمكين متهم من الهرب بحق صديقه الذي لا يزال محتجزاً.