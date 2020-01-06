سياسي كويتي يتوقع أن يتأخر الرد الايراني ليومين فقط.. الهجوم سيكلف أمريكا مليارات الدولارات وهذا شكله

توقع السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، عضو البرلمان السابق، أن يتأخر الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني إلى يومين إضافيين- حسب قوله- لحين الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”،لا يمكن توقع الرد بدقه لكن اعتقد ان العراق سيكون هو الساحة الرئيسية للرد ويروج الايرانيون انه هجوم الكتروني يصيب حواسيب امريكا بعطب يكلفها مليارات اذا سووها وابتعدوا عن الصدام المسلح تصير خيلا خوب “.

اعتقد ان الرد الايراني سيتأخر يومين اضافيين لحين الانتهاء من مراسم دفن قاسم سليماني ولايمكن توقع الرد بدقه لكن اعتقد ان العراق سيكون هو الساحة الرئيسيه للرد ويروج الايرانيون انه هجوم الكتروني يصيب حواسيب امريكا بعطب يكلفها مليارات اذا سووها وابتعدوا عن الصدام المسلح تصير خيلا خوب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 6, 2020

وكان المرشد الإيراني آيه الله ​علي خامنئي​، أمّ بالمصلين في صلاة الجنازة على جثمان قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه، في العاصمة طهران​، وسط حضور حاشد من الإيرانيين.

وبحسب التلفزيون الإيراني، “شهدت ساحة الثورة وجامعة طهران حضورا جماهيريا حاشدا لتشييع سليماني ورفاقه، وقام المرشد بالصلاة على الجنازة”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأضافت الوكالة أن صلاة الجنازة والتشييع تقدمها كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.

ومن جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ”داعم للإرهاب”.