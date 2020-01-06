“شاهد” سؤال عن “الدورة الشهرية والإخصاب” للصف التاسع بـ سلطنة عُمان يثير جدلا واسعا بين العُمانيين

نشر المغرد العُماني المعروف سلطان المحروقي تغريدة أثارت جدلا واسعا بين العمانيين نظرا لمحتواها الذي قسم متابعيه بين مؤيد ومعارض لطرحه.
“المحروقي” وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، نشر صورة لسؤال من امتحانات الصف التاسع يتضمن عملية حسابية خاصة بالدورة الشهرية للمرأة وأيام الإخصاب.
وعلق مستنكرا طرح هذه الأسئلة على طلبه في مثل هذا السن:”والله رجال متزوجين وعندهم أولاد وما يعرفوا أيام الإخصاب”
وتابع المحروقي:”وربعنا يريدوا يعلموها أولاد صف تاسع عشان يعرفوا متى ممكن تحمل زوجاتهم، وعشان يحسبن طالبات صف تاسع حال موعد ولادتهن.”
وأثارت تغريدة المغرد العماني وتعليقه جدلا واسعا بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لرأيه.
وعارض البعض سلطان المحروقي مشيرين إلى أنه سؤال عادي جدا يخاطب فكر بريء القصد منه إجراء عملية حسابية مرتبطة بفصل كامل درسوه بغض النظر عن التعمق في المسألة، حسب وصفهم.
وكتب أحد المغردين:”اذا المتزوجين جاهليين ، مب لازم الاولاد يكونوا كذلك لا أرى أي هدف من طرحك.”
وشددت مغردة أخرى على أنه لا حياء في العلم والهدف من السؤال هو قياس مدى فهم الطالب للموضوع.
بينما اتفق آخرون مع طرح المحروقي ووجهة نظره التي يرى فيها أن كل شيء له وقته وأنه هناك فرق بين احتياج المعرفة في سن البلوغ واحتياج المعرفة في سن الإنجاب، أي بعد الزواج، وأن هذا ليس درس عن علامات البلوغ والطهارة والآداب المترتبة عليها ليجعلنا نتساءل ما حاجة طالب في صف 9 أن يعرف أنسب وقت لتلقيح البويضة؟