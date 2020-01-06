“شاهد” سؤال عن “الدورة الشهرية والإخصاب” للصف التاسع بـ سلطنة عُمان يثير جدلا واسعا بين العُمانيين

نشر المغرد العُماني المعروف سلطان المحروقي تغريدة أثارت جدلا واسعا بين العمانيين نظرا لمحتواها الذي قسم متابعيه بين مؤيد ومعارض لطرحه.

“المحروقي” وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، نشر صورة لسؤال من امتحانات الصف التاسع يتضمن عملية حسابية خاصة بالدورة الشهرية للمرأة وأيام الإخصاب.

وعلق مستنكرا طرح هذه الأسئلة على طلبه في مثل هذا السن:”والله رجال متزوجين وعندهم أولاد وما يعرفوا أيام الإخصاب”

والله رجال متزوجين وعندهم أولاد وما يعرفوا أيام الإخصاب، وربعنا يريدوا يعلموها أولاد صف تاسع عشان يعرفوا متى ممكن تحمل زوجاتهم، وعشان يحسبن طالبات صف تاسع حال موعد ولادتهن… pic.twitter.com/IGkcycuwZt — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) January 5, 2020

وتابع المحروقي:”وربعنا يريدوا يعلموها أولاد صف تاسع عشان يعرفوا متى ممكن تحمل زوجاتهم، وعشان يحسبن طالبات صف تاسع حال موعد ولادتهن.”

وأثارت تغريدة المغرد العماني وتعليقه جدلا واسعا بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لرأيه.

وعارض البعض سلطان المحروقي مشيرين إلى أنه سؤال عادي جدا يخاطب فكر بريء القصد منه إجراء عملية حسابية مرتبطة بفصل كامل درسوه بغض النظر عن التعمق في المسألة، حسب وصفهم.

سؤال عادي جدا يخاطب فكر بريء القصد منه اجراء عملية حسابية مرتبطة بفصل كامل درسوه بغض النظر عن التعمق في المسألة الاجابة سطحية



عقول صف تاسع لا زالت لا تعي ما ترمِ له تغريدتك 😉. — حنين (@H_1978_) January 5, 2020

(وعشان يحسبن طالبات صف تاسع حال موعد ولادتهن) بغض النظر وجهة نظرك صحيحة أم خاطئة هنالك اسلوب ارقى للطرح و في الاخيره هو درس من ضمن المنهج الدراسي التي درسته اجيال من قبل هالجيل و لم يتسبب في حدوث مشاكل او غيره . — ‏ ‏ ‏﮼رحيق🌸 (@s_sh_h_as) January 5, 2020

وكتب أحد المغردين:”اذا المتزوجين جاهليين ، مب لازم الاولاد يكونوا كذلك لا أرى أي هدف من طرحك.”

اذا المتزوجين جاهليين ، مب لازم الاولاد يكونوا كذلك.

لا أرى أي هدف من طرحك. — إسحاق الهديفي (@J0opcMAhVD3J4vR) January 5, 2020

وشددت مغردة أخرى على أنه لا حياء في العلم والهدف من السؤال هو قياس مدى فهم الطالب للموضوع.

ما فيه شئ السؤال .. لا حياء ف العلم

الهدف منه قياس مدى فهم الطالب للموضوع

وعلى فكرة الطالب تفكيره بريئ بعيد عن تفكيركم



طالباتي بكل عفوية فاهمات الدرس وعرفن يحلن السؤال.. — الكيميائية.. (@Akhrs_971) January 5, 2020

بينما اتفق آخرون مع طرح المحروقي ووجهة نظره التي يرى فيها أن كل شيء له وقته وأنه هناك فرق بين احتياج المعرفة في سن البلوغ واحتياج المعرفة في سن الإنجاب، أي بعد الزواج، وأن هذا ليس درس عن علامات البلوغ والطهارة والآداب المترتبة عليها ليجعلنا نتساءل ما حاجة طالب في صف 9 أن يعرف أنسب وقت لتلقيح البويضة؟

كلامك صحيح سلطاان ..زي م قلت كلشي ف وقته حلو…وانت مش راافض الفكره انت راافض الوقت — RASHID (@9955000000r) January 5, 2020

اصلا ما يحتاجوه .. ولا لهم عازه فيه .. غير هيش نقول — ام سلطان (@tnAMRrZDrHvogbf) January 5, 2020