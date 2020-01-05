حساب سعودي معروف يُصر على استفزاز العُمانيين: السلطان قابوس “في خبر كان” وحاسبوني على ذلك

عاد المغرد السعودي صاحب حساب “دبلوماسي قديم” المعروف على تويتر لاستفزاز العُمانيين مجددا، بإعادته ترويج شائعات وفاة السلطان قابوس بن سعيد رغم بيان البلاط السلطاني الذي دحض هذه الشائعات، حيث يصر على مزاعمه بشأن وفاة السلطان ويتحدى متابعيه في هذا الشأن.

وتعليقا على الأحداث الملتهبة على الساحة بين إيران وأمريكا قال حساب “دبلوماسي قديم” في تغريدة له رصدتها (وطن) إنه عادة يقوم بدور الوساطة في هذه الظروف سُلطان عُمان ويتقدّم الصفوف.

عادة يقوم بدور الوساطة في هذه الظروف سُلطان عُمان ويتقدّم الصفوف



شعاره : صديق الجميع ،،، عدو لا أحد



لكن كما اخبرتكم سابقاً .. السُّلطان في خبر كـــان ! — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) January 5, 2020

وتابع مستفزا العُمانيين الذين انهالوا عليه بالردود الغاضبة بعد تطاوله على السلطان وإعادة ترويج شائعات وفاته:”شعاره : صديق الجميع ،،، عدو لا أحد لكن كما اخبرتكم سابقاً .. السُّلطان في خبر كـــان”

وكان حساب “دبلوماسي قديم” زعم في ديسمبر الماضي وفاة السلطان قابوس وعاد بعدها بأيام ليؤكد على مزاعمه قائلا:”نشرت التغريدة ولازلت عند قولي وما يتم الآن مجرد ترتيبات الخلافة”

المزاعم التي تصدى لها وفندها حساب “أبومستهيل” العماني الشهير بتصديه للشائعات المغرضة ضد السلطنة، ليخرسه برد ناري قال فيه:” لو كنت ذا قيمة لحق لك القول (أن لك مآخذ عليه) هذا سلطان إبن سلطان إبن سلطان وكلمة (الدعس مستمر) توضح للقارئ مستوى لغتك ونمط تفكيرك الطفولي”

وأعلنت سلطنة عُمان، أواخر ديسمبر الماضي أن السلطان قابوس، في حال مستقرة، وذلك بعد شائعات بشأن صحة حاكم البلاد البالغ من العمر 79 عامًا.

ويُعد هذا أول تعليق رسمي منذ أن قام السلطان قابوس برحلة قصيرة إلى بلجيكا لأسباب طبية في وقت سابق هذا الشهر.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن بيان البلاط السلطاني ” أن جلالة السلطان في حالة مستقرة… ويتبع العلاج المحدد”.

يشار إلى أنه منذ عودته لمسقط سرت شائعات بشأن صحته وتوجه العديد من الناس إلى تويتر من أجل الدعاء والاطمئنان على صحة السلطان”.