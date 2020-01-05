“ليست قطر”… بيان عراقي يحرق دم وسيم يوسف ويكشف موقع انطلاق الطائرة التي قتلت قاسم سليماني

فجرت حركة “عصائب أهل الحق” العراقية، مفاجأة صادمة، حول موقع انطلاق الطائرة الامريكية التي قصفت موكب قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، يوم الجمعة الماضي قرب مطار بغداد.

الحركة العراقية “الشيعية”، قالت في بيان لها إن “الطائرة الأمريكية انطلقت من الكويت وليس من قطر”، وأوضحت أن “جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت المهندس وسليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي”، وذلك حسب وكالة “أهل البيت” للأنباء.

وأضافت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي: “وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية”، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة الكويت.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن منتظر الحسيني، أحد قادة الحشد الشعبي، أن “صاروخين اثنين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب زعيم الحشد، أبو مهدي المهندس، بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 هانتر كيلر MQ9 HUNTER KILLER أطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

وكان داعية “عيال زايد” وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، قد وجه اتهاماً إلى قطر بالوقوف وراء اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، الذي استهدفته غارة أمريكية الجمعة في بغداد.

وقال “طبال عيال زايد” وسيم يوسف في تغريدة رصدتها “وطن”، موجهاً حديثه لمرشد الثورة الايرانية.. (بحب أخبرك أن الطائرة التي قتلت المجرم #قاسم_سليماني أقلعت من #العديد في قطر وخصوصا أن #قطر حليف لكم وأنتم كذلك .. فقط للعلم )!