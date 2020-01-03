ورطة للإمارات .. هل انطلقت الطائرات التي قتلت قاسم سليماني من قاعدة الظفرة الجوية؟

نقل مغرّد قطري شهير بتسريباته التي ثبت صحتها مراراً، عن مصادر خاصة، قولها إن الطائرات التي اغتالت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الامارات.



وقال المغرّد الشهير “بوغانم” إن ذلك هو من الأسباب التي جعلت جهاز أمن أبوظبي يسارع بإعطاء أوامره لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، والداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، والكويتي فهد الشليمي، بالترويج إلى ان الطائرات خرجت من قاعدة العديد القطرية.

مصادر خاصه تفيد

بأن الطائرات بدون طيار التي قصفت

موكب #قاسم_سليماني خرجت من

قاعدة الظفره الجويه في الامارات

وهذه من الاسباب التي جعلت

جهاز امن ابوظبي يتسارع بأعطاء اوامره

لضاحي خلفان ووسيم يوسف وفهد الشليمي

بأن الطائرات خرجت من قاعدة العديد القطريه

هذا..ماوصلني والعلم عند الله — بوغانم (@hassanalishaq37) January 3, 2020

وكان “خلفان ووسيم والشليمي” غرّدوا بعد اغتيال “سليماني” زاعمين ان الطائرات التي اغتالته انطلقت من قاعدة العديد.

بحب أخبرك يا @ar_khamenei أن الطائرة التي قتلت المجرم #قاسم_سليماني أقلعت من #العديد في قطر وخصوصا أن #قطر حليف لكم وأنتم كذلك .. فقط للعلم@TamimBinHamad — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 3, 2020

#مقتل_قاسم_سليماني

سؤال الى قناة الجزيرة؟؟

هل صحيح أن الطائرات التي استهدفت سليماني والمهندس وأعضاء حزب اللات اللبناني أقلعت من قاعدة السيلية والعديد — د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) January 3, 2020

قاعدة العديد ضربت قاسم سليماني.🤣🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 3, 2020

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 إيرانيين أبرزهم قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، جراء الهجوم الأمريكي في بغداد.

جاء ذلك وفق بيان لمكتب قيادة قوات ” فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال البيان إن عدد القتلى، الذين ارتقوا الجمعة في الهجوم الإرهابي الأمريكي بالعاصمة العراقية بغداد هم 10 أشخاص؛ بينهم 5 إيرانيين، و5 آخرين من الحشد الشعبي في العراق.

وأوضح أن القتلى من قوات الحرس الثوري بخلاف قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، هم “العقيد حسين جعفري نيا، والعقيد شهرود مظفري نيا، والرائد هادي طارمي، والنقيب وحيد زمانيان”.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ”ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية”، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم”.

بالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ”انتقام مؤلم” على خلفية مقتل سليماني.



لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8