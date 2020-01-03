“شاهد” دبلوماسي إيراني يكشف عن رسالة وصلت طهران عبر وسيط عربي من واشنطن هذه فحواها

كشف أمير موسوي، الدبلوماسي الايراني، الجمعة، عن رسالة وصلت طهران عبر “وسيط عربي”، من الإدارة الأمريكية تطالبها بعدم الرد على عملية استهداف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، والذي جرى عملية اغتياله فجر الجمعة في العاصمة العراقية بغداد برفقة عدد من قادة الحشد الشعبي.

وقال موسوي الذي حل ضيفا على قناة الجزيرة القطرية، حسب ما رصدت “وطن”، إن طهران لن تستجيب لهذه الرسالة- حسب اعتقاده-.

مصادر إيرانية تتحدث عن وساطة عربية أمريكية طلبت من إيران عدم الرد مقابل وعود أمريكية برفع العقوبات وحوافز اقتصادية #الخليج #إيران #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/DOeiFvO236 — جمال ريان (@jamalrayyan) January 3, 2020

وأضاف موسوي أن الإدارة الامريكية “وعدت” بإمكانيات كبيرة “اقتصادية” ورفع عقوبات وما شابه ذلك، ولكن إيران لن تهتم بكل هذه المغريات.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و”فيلق القدس” التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.