أمير موسوي
أمير موسوي
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“شاهد” دبلوماسي إيراني يكشف عن رسالة وصلت طهران عبر وسيط عربي من واشنطن هذه فحواها

كتب خاص "وطن"
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كشف أمير موسوي، الدبلوماسي الايراني، الجمعة، عن رسالة وصلت طهران عبر “وسيط عربي”، من الإدارة الأمريكية تطالبها بعدم الرد على عملية استهداف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في ، والذي جرى عملية اغتياله فجر الجمعة في العاصمة العراقية برفقة عدد من قادة .

وقال موسوي الذي حل ضيفا على قناة الجزيرة القطرية، حسب ما رصدت “وطن”، إن طهران لن تستجيب لهذه الرسالة- حسب اعتقاده-.

وأضاف موسوي أن الإدارة الامريكية “وعدت” بإمكانيات كبيرة “اقتصادية” ورفع عقوبات وما شابه ذلك، ولكن إيران لن تهتم بكل هذه المغريات.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أنه “بتوجيهات” من الرئيس الأميركي ، قام الجيش الأميركي “بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل ، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في وفي أنحاء المنطقة”.

وأضاف أن الجنرال في الحرس الثوري و”فيلق القدس” التابع له مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وإصابة الآلاف بجروح، مشيرا إلى أنه دبر هجمات على قواعد قوات التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كان فيه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني في صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.

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