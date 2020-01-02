“إن كيدكن عظيم”.. “شاهد” فتيات بحرينيات يدخلن في مشاجرة عنيفة مع شاب خلال احتفال رأس السنة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق نشوب مشاجرة جماعية عنيفة بين شاب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في البحرين.

واندلعت المشاجرة لحظة حبس الانفاس وانتظار ساعة الصفر لانطلاق احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث دخل مجموعة من الشباب والفتيات في معركة عنيفة بالضرب المبرح وتبادل اللكمات بالأيدي والأرجل.

فيديو

مضاربة جماعية عنيفة بين شباب وفتيات أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية في البحرين pic.twitter.com/GeBOUVi063 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 1, 2020

وأظهر الفيديو قيام شاب بالاعتداء على إحدى الفتيات بالضرب في مكان عام فيما تجمعت باقي الفتيات وتشاجرن مع الشاب وتبادل الطرفان اللكمات والضرب بالأيدي.

وسُمع خلال الفيديو أصوات الفتيات التي تعالت بالصراخ وسط استمرار التشاجر بين الطرفين.

ويعد هذا هو الاحتفال الأول الذي تنظمه البحرين للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث قدمت العديد من الفعاليات الترفيهية، بالإضافة إلى عرض ضخم للألعاب النارية.