تحرش بفتاة في المنصورة
تحرش بفتاة في المنصورة
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شاهد| ما حدث لهذه المصرية لا يستوعبه عقل .. أفظع فيديو يمكن أن تراه في حياتك لحادث تحرش جماعي!

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بفيديو صادم لحادث جماعي بفتاة في محافظة المنصورة.

ويظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها وإخراجها من قلب التجمع الشبابي ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

وقال بعض الشبان من مدينة المنصورة، إن الواقعة أثارت غضب الكثيرين، وانتقدوا ما تعرضت له الفتاة وطالبوا بالقبض على الجناة، فيما انتقد البعض الآخر ملابس الفتاة التي وصفوها بـ “الاستفزازية”.

وشدد آخرون على أنه حتى لو كانت الفتاة تسير عارية تماما فهذا لا يبرر إطلاقا ما حدث لها.

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