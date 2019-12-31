هيئة الغذاء والدواء السعودية حاولت التغطية على فضيحة الدخان ومنتجات الإمارات المغشوشة ببيان رسمي ففضحها النشطاء

نشرت هيئة الدواء والغذاء في السعودية بيانا رسمي حذرت فيه المواطنين السعوديين من تداول منتج غذائي أمريكي وناشدتهم التخلص منه.

وفي بيان على صفحتها الرسمية على تويتر رصدته (وطن) حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء, من منتج صلصة الفلفل الحار للعلامة التجارية (Sriracha) وتنتجه شركة Kienfat Trading Pty Ltd الأمريكية؛ بسبب ما قالت إنه خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها ما قد يؤدي إلى احتمال تهيج الجلد والعينين.

#الغذاء_والدواء تحذّر من صلصة الفلفل الحار "Sriracha Hot Chilli Sauce" للعلامة التجارية (Sriracha)، بسبب خلل في تعبئة المنتج يؤدي إلى تخمر المنتج وانتفاخ العبوة وتطاير مكوناتها عند فتحها.https://t.co/Kp9K8IeGAo pic.twitter.com/767swhA4qZ — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 31, 2019

وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب فتح عبوة المنتج والتخلص مما لديهم منه حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.

وجاءت تعليقات السعوديين على البيان مخالفة لما هو متوقع حيث طالبت كل التعليقات الهيئة بكشف نتيجة التحقيق بالدخان المغشوش القادم من الإمارات وعدم التغطية على الأمر بمثل هذه البيانات.

والدخان وش صار على النتائج راح اسبوعين على المهلة — m (@abo_ali_903) December 31, 2019

وين بيان التبغ !!#الدخان_الجديد_مغشوش49 — سامي الودعاني (@BrincessRe) December 31, 2019

فيما أكد آخرون أن هذا المنتج بهذا الشكل منذ إنتاجه ويتم حفظ الزجاجة مفتوحة في الثلاجة، متسائلين عن دور الهيئة في دخول هذه المنتجات إذا كانت مخالفة كما ذكرت.

طول عمرها كذا، وأحفظها في الثلاجة مفتوحة. — Waleed 📷 وليد (@65WZ) December 31, 2019

الحين كيف وصلت هذي المنتجات السوق دون الفحص من قبلكم إلى متى — ابومحمد (@alsalami12) December 31, 2019

طول عمرها وهي تتطاير — عبدالكريم العريج التميمي (@Karim_IbrahimUS) December 31, 2019

وهاجمت العديد من التعليقات الهيئة ووجه لها النشطاء اتهاما صريحا بمحاولتها التغطية على فضيحة منتجات الإمارات المغشوشة بنشر مثل هذه البيانات.

وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016، إلى أن الإمارات كانت ثالث “اقتصاد منشأ” للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.

ومن أكثر السلع التي تدر أرباحاً طائلة من بين السلع المقلدة التي تنتجها الإمارات في المنطقة الحرة هي السجائر.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السجائر في المناطق الحرة بالعالم يبلغ 60 مليار سيجارة سنوياً.

وعلى الرغم من أن عدد مصانع السجائر في المناطق الحرة حول العالم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في هذا المجال؛ حيث إن في منطقة “جبل علي” أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.

والسوق السعودية القريبة من الإمارات تعتبر سوقاً مهمة نظراً للسعة الاستهلاكية التي يحتاجها؛ لا سيما أنها تتميز بأسعار مغرية وتحمل علامة جودة معروفة.

لكن السعوديين اكتشفوا أن هذه البضائع مغشوشة ومزورة وخطيرة أيضاً، بعد تجربتها وفق ما يؤكدون.

وعليه دشنوا وسماً كان يشجع على مقاطعة المنتجات الإماراتية، حمل عنوان “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه”.