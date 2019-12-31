السفير الأمريكي هرب من السفارة.. “شاهد” بوابة واحدة حالت دون المواجهة العسكرية خلال اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

قال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية إنه “تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد”، في ظل تصاعد الاحتجاجات خارجها.

وقال المسؤولان لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، إن السفير والموظفون غادروا لدواع أمنية، وأن بعض موظفي أمن السفارة بقوا”.

وأظهرت فيديوهات مسلحين وهم يقتحمون السفارة الامريكية، حيث فصل بينهم وبين الجنود الامريكيين أمتار عدة وسط تظاهر أنصار حزب الله خارج المقر حيث أحرقوا الجدار الخارجي وحطموا كاميرات المراقبة بالاضافة إلى غرف الحراسة.

شاهد الجنود الاميركيين محاصرين بلباسهم العسكري داخل سفارتهم في بغداد! pic.twitter.com/EaVaowAwe6 — Ali Mortada (@aliimortada) December 31, 2019

المحتجون من فصائل محور المقاومة سيعتصمون أمام مبنى #السفارة_الأمريكية في بغداد بعد إضرام النار بمنطقة وقوف الحرس واجزاء من السياج الخارجي للمبنى#العراق pic.twitter.com/2vIjRZMMEH — عمر الجنابي (@omartvsd) December 31, 2019

وأشعل أنصار “الحشد الشعبي” في العراق، في وقت سابق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأميركية في بغداد، اليوم الثلاثاء، أثناء احتجاجات، بالقرب من السفارة، ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد في العراق وسوريا.

وذكرت تقارير إعلامية أن “المحتجين أشعلوا حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، بعد أن تجمهر المئات منهم عند البوابة الخارجية للسفارة داخل المنطقة الخضراء”.

اذا أعطوكم خزائن المنطقة الخضراء لا تدخلوها معهم

احذروا لأنهم سيحاولون إقحام المتظاهرين بالصراع بين إيران وأمريكا#العراق pic.twitter.com/J7LPwJqvUP — عمر الجنابي (@omartvsd) December 31, 2019

كما أعلنت كتائب حزب الله، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

💥عاجل || أنصار #حزب_الله العراقي يبدأون بنصب خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأمريكية في #بغداد . pic.twitter.com/nHgVsdz0k0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) December 31, 2019

وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية. وذكرت وكالة “فرانس برس” أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار “الحشد الشعبي” أول من أمس.

وقتل 27 من عناصر “الحشد الشعبي” العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع أنه “ردا على هجمات كتائب حزب الله (أحد فصائل الحشد) المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف “عملية العزم الصلب”، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمس منشآت تابعة له في العراق وسوريا، ستؤدي إلى إضعاف قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف”.