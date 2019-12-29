لم يعرفوا اسم من يقاتلون ضده.. “شاهد” الوفاق الليبية حسمت الجدل وكشفت حقيقة المقاتلين السوريين الذين يقاتلون إلى جانبها

علق مكتب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، صباح اليوم، في بيان رسمي على مقطع فيديو انتشر حول ظهور مقاتلين سوريين في معسكرات تابعة للوفاق في طرابلس.

ونفى مكتب السراج، صحة ما يتم تداوله من مقاطع فيديو تظهر مقاتلين سوريين في معسكرات تابعة لقوات الوفاق في طرابلس.

وأشار مكتب السراج إلى أنه لا يوجد أي مقاتلين سوريين في أي معسكرات تابعة لقوات الوفاق بطرابلس أو أي مدينة ليبية أخرى.

وأوضح مكتب السراج أن تلك اللقطات ومقاطع الفيديو المنتشرة، تم تصويرها في مدينة إدلب السورية.

سوريين مقاتلين مع السراج

واصلين من تركيا.

السؤال هو ايش معكم في ليبيا

اما اكتفيتم بخراب بلدكم سوريا؟

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

الذيل يبقى طول عمرة ذيل pic.twitter.com/3jlwa79xFG — طارق بن عمر المقداد (@kinanarabikinan) December 28, 2019

وذكر المكتب في بيان اليوم الأحد “ينفي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لحفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا”.

لمن ينكر إرسال السوريين إلى ليبيا

نشر احد المرتزقة فيديو في ليبيا

يثبت وجود مقاتلين سوريين مرتزقة تم جلبهم الى ليبيا لقتال الليبيين في العاصمة الليبية طرابلس



يقاتلون ولا يعرفون من يقاتلون

لايعرف اسم حفتر

ويقول

(تم تحرير المعسكر من المجوس) !! اي مجوس🤔

هذه ليبيا وليست سوريا pic.twitter.com/CfF0DXz6Pe — النـايـف (@alnaif_969) December 29, 2019

وأضاف البيان “تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية”.

وتابع البيان “تؤكد حكومة الوفاق الوطني ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي”.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أن أنقرة لم تذكر أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره برلمان طبرق بدعم المتمرد خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.