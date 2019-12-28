تزامناً مع شائعات وفاته المغرضة .. تداول فيديو للسلطان قابوس يوجّه في رسالة للإعلام

تزامناً مع حملة الشائعات المغرضة والمنظمة التي تستهدف سلطنة عمان منذ أيّام، تداول مغرّدون مقطع فيديو للسلطان قابوس بن سعيد يتحدث فيه عن مهام وسائل الاعلام.

ويقول السلطان قابوس في المقطع القديم، إن الاعلام يجب أن تكون له مهمتان، الأولى: نقل الحقائق كما هي، والثانية: أن يكون صادقاً في نقل هذه الحقائق.

الإعلام …. له مهمتين…



مقتطفات من مقولة مولانا #السلطان_قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/2nbTb0wVIo — حليمة آل عبدالسلام 🇴🇲 (@Halima_Oman) December 28, 2019

ويدعو الإعلاميون والمغرّدون العُمانيون الى مواجهة الشائعات التي تنشرها حسابات مغرّضة بهدف زعزعة الوحدة العمانية، بعدم الإلتفات الى تلك الأخبار المضللة، والتأكيد على رفض الإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

وتستهدف حملة شائعات غير مسبوقة السلطنة وسط نشر أخبار عن تدهور صحة السلطان تارةً ووفاته تارةً أخرى.

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.

ودعا المفتي الشعبَ العماني -وهو يفتح عينيه على ما نكبت به شعوبٌ أخرى من الفتن المستعرة والحروب الطاحنة- الى أن يزداد تمسكاً بالعروة الوثقى التي تجمع الشتات وترأب الصدع وتقضي على الخلاف والشقاق، وأن يحرص على توقي شرر تلك الفتن .

وقال المفتي عن الجهات التي تمول نشر الشائعات: “ما كان أجدرهم بأن يدركوا أن المال الذي يتلاعبون به إنما هو مال الله استخلفهم الله فيه وائتمنهم عليه، ولم يأذن لهم أن ينفقوه الا فيما فيه خيرهم ومصلحتهم في الدين والدنيا لا ان يجعلوه سلاحاً فتاكاً يسلمونه الى عدوهم ليستأصلهم به”.

وطالب الشعبَ العماني الى أن يزداد ألفةً ومودة ووحدة ووفاقاً وأن يحذر أيما حذر من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين .