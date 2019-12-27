تسريبات خطيرة.. مظلوم كوباني زار الإمارات وعاد بحقائب مالية كبيرة وتعليق مثير لمحلل شهير

كشفت صحيفة “خبر ترك” التركية عن أن مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية زار مؤخرا أبو ظبي، وعقد لقاءات فيها مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين.

وذكرت الصحيفة أن “كوباني” مكث في أبو ظبي أربعة أيام التقى مسؤولين كبارا من السعودية والإمارات وعاد إلى بغداد حاملا معه حقائب فيها مبالغ مالية كبيرة.

وقالت إن قائد قوات سوريا الديمقراطية سافر إلى الإمارات بعد أن قضى ليلة في السليمانية، حيث عقد فيها اجتماعات مع أصدقائه القدامى في حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنه وصل إلى أبو ظبي عبر طائرة استقلها من مطار بغداد.

وفي إطار متصل، لفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التقى باثنين من قادة مجلس سوريا الديمقراطية هما إلهام أحمد ورياض درار.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي أنه التقى القائد العسكري مظلوم عبدي لبحث التطورات في شمالي سوريا والعملية العسكرية للقوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة.

وتساءلت الصحيفة عن سبب ضمان دول على غرار روسيا والعراق وإيران ومصر والإمارات والسعودية، فضلا عن الولايات المتحدة، “لحرية التنقل” بالنسبة للأعضاء المنخرطين في مثل هذه المنظمة.

وفي تعليقه على الخبر، وصف المغرّد القطري الشهير “بوغانم”، التسريبات بالأمر الخطير.

وأضاف قائلاً: “كأن الامارات دخلت في مواجهه مباشرة الآن. واي ضرر للامن القومي التركي ستقابله ضربات تركيه للامارات في اماكن اخرى..!!”.