عبدالله الصالح
عبدالله الصالح
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الكويتي “الطّالح” يتطاول على السلطان قابوس ويسخر من تقليد اختيار خليفته ومغرد عماني شهير يخرسه ويذكره بأصله

كتب خاص "وطن"
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تطاول المغرد الكويتي ، على السلطان ، مجدداً وهذه المرة ساخراً من التقليد المتبع في والذي يتمثل في اختيار السلطان في حال رحيله خليفته.

وكانت محكمة “الجنايات” الكويتية قضت بحبس المغرد عبدالله الصالح عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان، الان أنه لم يرتدع وعاد للتطاول على السلطان ورموز سلطنة عمان.

وفي تغريدة رصدتها “وطن”، نشر الصالح صورتين الاولى لملكة ونجلها الامير وحفيدها كذلك، إلى جانب صورة للسلطان قابوس بن سعيد, ساخراً من تقاليد الحكم في الدولتين أي “ وسلطنة عمان”.

وقال الصالح في تغريدة الخبيثة :”  الفرق في حكم الدولة الحكم في بريطانيا محسوم.. الملكة ثم الابن ثم الحفيد ثم ابن الحفيد.. كلهم يجتمعون في صورة واحدة.. بمعنى.. حكم بريطانيا لـ 100 سنة قادمة محسوم ومعروف”.

وأضاف :” سلطان قابوس..كتب وصية من سيخلفه بالحكم في ورقة تفتح بعد مماته سؤالي.. تفضلون حكم محسوم..أو امسح واربح؟ “.

وسريعاً تصدى المغرد العماني الشهير “الشاهين” على تطاول الصالح على السلطان قابوس قائلاً له :” من الجيد في مثل هذه المواقف أن تقدّر وتعي حجمك كـ(سبالة) فاقد للأصل والهوية والجنسية والانتماء بالمقارنة بسلاطين يحكمون الامبراطورية العمانية قبل أن تقوم لجيرانها قائمة بقرون وألوف “.

وزاد الشاهين مخرساً المغرد الكويتي قائلاً له :” في هذا لا عتب عليك فكل كائن يرجع لأصله فمن كان خبيث أصلٍ مدسوس عرقٍ فعوائه لا يضير الكواسر “.

وكانت كانت محكمة “الجنايات” الكويتية قضت بداية ديسمبر 2019 بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان وإساءة استعمال هاتف.

كان “الصالح” نشر حلقةً عبر “يويتوب” زعم فيها أن حرية التعبير “تُقمع” في سلطنة عمان.

وانتقد المغرد الكويتي “مناصب” السلطان قابوس بن سعيد، مدّعياً أن هذه المناصب بيد السلطان لن تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.وفق زعمه

واتّهم “الصالح” سلطنة عمان بالتطبيع مع “إسرائيل”.

وادّعى أن هناك ما اسماها “حرية تطبيل” وليس حرية تعبير في سلطنة عمان.
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