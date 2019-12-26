الكويتي “الطّالح” يتطاول على السلطان قابوس ويسخر من تقليد اختيار خليفته ومغرد عماني شهير يخرسه ويذكره بأصله

تطاول المغرد الكويتي عبدالله الصالح، على السلطان قابوس بن سعيد، مجدداً وهذه المرة ساخراً من التقليد المتبع في سلطنة عمان والذي يتمثل في اختيار السلطان في حال رحيله خليفته.

وكانت محكمة “الجنايات” الكويتية قضت بحبس المغرد عبدالله الصالح عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان، الان أنه لم يرتدع وعاد للتطاول على السلطان قابوس ورموز سلطنة عمان.

وفي تغريدة رصدتها “وطن”، نشر الصالح صورتين الاولى لملكة بريطانيا ونجلها الامير وحفيدها كذلك، إلى جانب صورة للسلطان قابوس بن سعيد, ساخراً من تقاليد الحكم في الدولتين أي “بريطانيا وسلطنة عمان”.

وقال الصالح في تغريدة الخبيثة :” الفرق في حكم الدولة الحكم في بريطانيا محسوم.. الملكة ثم الابن ثم الحفيد ثم ابن الحفيد.. كلهم يجتمعون في صورة واحدة.. بمعنى.. حكم بريطانيا لـ 100 سنة قادمة محسوم ومعروف”.

وأضاف :” سلطان قابوس..كتب وصية من سيخلفه بالحكم في ورقة تفتح بعد مماته سؤالي.. تفضلون حكم محسوم..أو امسح واربح؟ “.

الفرق في حكم الدولة

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الحكم في بريطانيا محسوم..الملكة ثم الابن ثم الحفيد ثم ابن الحفيد..كلهم يجتمعون في صورة واحدة

بمعنى..حكم بريطانيا لـ 100 سنة قادمة محسوم ومعروف

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سلطان قابوس..كتب وصية من سيخلفه بالحكم في ورقة تفتح بعد مماته

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سؤالي..

تفضلون حكم محسوم..أو امسح واربح؟ pic.twitter.com/5NF3jSz6ay — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) December 26, 2019

وسريعاً تصدى المغرد العماني الشهير “الشاهين” على تطاول الصالح على السلطان قابوس قائلاً له :” من الجيد في مثل هذه المواقف أن تقدّر وتعي حجمك كـ(سبالة) فاقد للأصل والهوية والجنسية والانتماء بالمقارنة بسلاطين يحكمون الامبراطورية العمانية قبل أن تقوم لجيرانها قائمة بقرون وألوف “.

وزاد الشاهين مخرساً المغرد الكويتي قائلاً له :” في هذا لا عتب عليك فكل كائن يرجع لأصله فمن كان خبيث أصلٍ مدسوس عرقٍ فعوائه لا يضير الكواسر “.

من الجيد في مثل هذه المواقف أن تقدّر و تعي حجمك كـ(سبالة) فاقد للأصل والهوية والجنسية والانتماء بالمقارنة بسلاطين يحكمون الامبراطورية العمانية قبل أن تقوم لجيرانها قائمة بقرون وألوف

وفي هذا لا عتب عليك فكل كائن يرجع لأصله

فمن كان خبيث أصلٍ مدسوس عرقٍ فعوائه لا يضير الكواسر https://t.co/pSLYE3K4cO — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 26, 2019

وكانت كانت محكمة “الجنايات” الكويتية قضت بداية ديسمبر 2019 بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان وإساءة استعمال هاتف.

كان “الصالح” نشر حلقةً عبر “يويتوب” زعم فيها أن حرية التعبير “تُقمع” في سلطنة عمان.

وانتقد المغرد الكويتي “مناصب” السلطان قابوس بن سعيد، مدّعياً أن هذه المناصب بيد السلطان لن تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.وفق زعمه

واتّهم “الصالح” سلطنة عمان بالتطبيع مع “إسرائيل”.

وادّعى أن هناك ما اسماها “حرية تطبيل” وليس حرية تعبير في سلطنة عمان.