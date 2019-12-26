أحمد أبو الغيط “عين السيسي” بالجامعة العربية يزور سلطنة عمان في توقيت حساس.. هذا ما قاله بشأن السلطان قابوس

يجري أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حاليا زيارة خاصة لسلطنة عُمان حيث وصل مسقط اليوم، الخميس.

وتأتي زيارة المصري “أبوالغيط” الذي يصفه ناشطون بأنه (عين السيسي بالجامعة العربية) للسلطنة في توقيت حساس، تزامنا مع انتشار أقاويل كثيرة وشائعات عن صحة السلطان قابوس العائد من رحلة علاجية في بلجيكا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عُمانية استقبل السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح اليوم، الخميس، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة لإلقاء محاضرة بكلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع.

ورحب “البوسعيدي” بأبو الغيط متمنيا له زيارة موفقة للسلطنة، فيما أثنى أمين عام جامعة الدول العربية على دور السلطنة في دعم السلم والاستقرار الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وتحدث “أبو الغيط” عن السلطان قابوس مشيدا بجهود السلطنة ومواقفها البناءة ومد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، كما أشاد بالقيادة الحكيمة للسلطان وتعاون السلطنة الوثيق ودعمها لجهود جامعة الدول العربية الرامية لترسيخ دعائم التعاون الدولي المتعدد الأطراف في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمر كلية الدفاع الوطني.