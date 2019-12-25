ضربة مؤلمة للإمارات بعد حملة مقاطعة منتجاتها المغشوشة.. سموم “جبل علي” أصبحت بدرهم واحد!

دفع نجاح حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية المغشوشة والسّامة التي تُصنّع في “جبل علي” بدبي وتُصدّر الى دول الخليج، الشركات الإماراتية الى عمل عروض بأسعار مخفّضة للتخلص من تلك المنتجات المزورة بعد افتضاح أمرها للخليجيين.

ووثق مواطن خليجي من داخل أحد المراكز التجارية -في الكويت-، حملة عروض بأسعار مخفّضة جداً، لمنتجات إماراتية مصنوعة في “جبل علي” بدبي.

وأكد أن الباركود المخفي يبين أنها منتجات إماراتية، على الرغم من محاولة الترويج لأنها منتجات من دول أخرى.

شاهد | إغراق #الامارات للسوق الخليجي بالمنتجات المغشوشة و المقلدة في #جبل_علي والشركات الاماراتية تلجأ للعروض المخفضة للتخلص من البضائع المزورة بعد اكتشاف الجمهور لها #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2 #اقتصاد_الامارات_ينهار pic.twitter.com/c6EDmUi9Vg — الخليج بوست (@alkhalejpost) December 25, 2019

وفي فيديو آخر، وثق مواطن سعودي حيلة جديدة لجأت إليها الشركات الإماراتية، عبر إلصاق كود لتمويه الكود الإماراتي الذي يدلل على مصدر الإنتاج.

الامارات

تغطي على منتجاتها المغشوشه بكود اخر مزور

هكذا..تسير الامارات بين غش وتزوير

ولن تجدها في يوم تمارس النزاهه

بسبب تاريخها القائم على السرق والنهب

وحاضرها البارز في كل ماهو اسود..!! pic.twitter.com/Jjs0zPQJNf — بوغانم (@hassanalishaq37) December 24, 2019

ويبدو أن تأثير حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية، لم يقتصر تأثيره على الاسواق الخليجية فقط، بل طال الاسواق الإماراتية نفسها.



إذ تدوال مغردون فيديو أظهر قيام أحد المراكز التجارية في دبي، بعمل حملة عروضات وتخفيضات على جميع المنتجات الإماراتية لتباع بدرهم واحد.

#اقتصاد_الامارات_ينهار

سموم جبل علي أصبحت بدرهم وينكم لي تريدوا الموت البطيء اذهبوا للتسوق سموم منتجات الإمارات معمول عليها تخفيضات وما يرخص إلا الرخيص pic.twitter.com/Xiryz3DIhD — صوت الحق العماني (@soudsalim6) December 25, 2019

وكان نشطاء سعوديون أطلقوا وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية ضمن حملة شعبية واسعة ضد دخول المنتجات الإماراتية المغشوشة والمقلدة إلى بلدهم، وعبر الهاشتاغ نشر نشطاء صور المنتجات التي قالوا إنها مضرة أو غير صالحة.

وانتقلت حملة مقاطعة المنتجات الاماراتية من السعودية الى باقي دول الخليج، ما دفع الامارات للرد في محاولةٍ منها لتقليل الخسائر الناجمة عن الحملة التي لاقت نجاحاً غير متوقع بين الخليجيين.

وادّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة.

وبعد النجاح الكبير لحملة مقاطعة المنتجات الاماراتية، أطلق ناشطون بموقع “تويتر”، حملة جديدة لمقاطعة معرض اكسبو2020 في دبي.

