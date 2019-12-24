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لن تصدق .. هذا ما حدث لرجل في دبي أوقفته مجموعة من النساء وعرضن عليه عمل تدليك!

كتب وطن
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فوجئ رجل عربي الجنسية باعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في إمارة دبي في الإمارات، بعدما رفض عرضاً من مجموعة من النساء بعمل له.

وأفاد المجني عليه أنه أثناء سيره في منطقة نايف، فوجئ بمجموعة من النساء من الجنسية الأفريقية يعرضن عليه خدمة التدليك، إلا أنه رفض، وأثناء عودته اعتدوا عليه من الخلف بواسطة الأيدي والأرجل، وتمكنوا من سرقته ولاذوا بالفرار.

وأحالت النيابة العامة اثنين من المتهمين تمكنا، بمساعدة آخرين هاربين، من الاعتداء على المجني عليه، والاستيلاء على مبلغ 2000 درهم كانت بحوزته، ومجموعة من الملابس تقدَّر بـ820 درهماً. بحسب صحيفة “البيان” الإمارتية

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