حساب عُماني يُخرس مغرداً سعودياً شهيرا ادعى اتجاه الحكومة لإعلان خبر وفاة السلطان رسميا: ما يتم الآن مجرد ترتيبات الخلافة

ردّ حساب “أبومستهيل” العمُاني البارز على الشائعات الكاذبة، عن صحة السلطان قابوس بن سعيد، التي نشرها حساب “دبوماسي قديم” الشهير بتويتر وزعم فيها أن البيت العُماني يشهد حاليا ترتيبات لإعلان خبر وفاة السلطان رسميا.

وكان حساب “دبلوماسي قديم” زعم وفاة السلطان قابوس بالأمس وعاد اليوم ليؤكد على مزاعمه قائلا:”نشرت التغريدة ولازلت عند قولي وما يتم الآن مجرد ترتيبات الخلافة”

نشرت التغريدة ولازلت عند قولي وما يتم الآن مجرد ترتيبات الخلافة

لم أشتم السلطان قابوس رغم مآخذي عليه خاصة تجاه شعبه الفقير

لكني أراه صديق الجميع وعدو لا أحد وهذه ميزة



لا أعلم سر غضب الذباب العماني

ما حظرنا بالكوم مثل هاليوم

الدعس مستمرhttps://t.co/YicBnA2RHn — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) December 24, 2019

ووفق ما رصدته (وطن) تابع الحساب الشهير مزاعمه في تغريدة أخرى بقوله إن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي متوقع أنه هو أقرب من يخلف السلطان رغم استبعاد الكثيرين لهذا الأمر لأنه ليس من السلالة.

السرّ في الخطاب المختوم

لازلت على قولي ان بن علوي أقرب من يخلفه

رغم إستبعاد الكثيرين لهذا الأمر لأنه ليس من السلالة



هذا الأمر بالذات توقع شخصي ..

اما وفاة قابوس فحقيقية دامغة



يتم ترتيب البيت العماني واعلان الخبر رسمياً .. — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) December 24, 2019

وأضاف:”هذا الأمر بالذات توقع شخصي أما وفاة قابوس فحقيقية دامغة، يتم ترتيب البيت العماني واعلان الخبر رسمياً”

المزاعم التي تصدى لها وفندها حساب “أبومستهيل” العماني الشهير بتصديه للشائعات المغرضة ضد السلطنة، ليخرسه برد ناري قال فيه:” لو كنت ذا قيمة لحق لك القول (أن لك مآخذ عليه) هذا سلطان إبن سلطان إبن سلطان وكلمة (الدعس مستمر) توضح للقارئ مستوى لغتك ونمط تفكيرك الطفولي”

لو كنت ذا قيمة لحق لك القول (أن لك مآخذ عليه)

هذا سلطان إبن سلطان إبن سلطان

وكلمة (الدعس مستمر) توضح للقارئ مستوى لغتك ونمط تفكيرك الطفولي

أنت لا تفقه في الدبلوماسية شيء وفقير في آفاقها

لو كنت تعيها جيدا لرجعت للتاريخ ولتتبعت كيف العرب أخذوا من السلطان حكمته بعد فوات الأوان

طفل https://t.co/gLVxx7DrHi — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 24, 2019

وتابع مفندا أكاذيبه:”أنت لا تفقه في الدبلوماسية شيء وفقير في آفاقها لو كنت تعيها جيدا لرجعت للتاريخ ولتتبعت كيف العرب أخذوا من السلطان حكمته بعد فوات الأوان، طفل”

وعن مزاعم “دبلوماسي قديم” بشأن أن بن علوي هو خليفة السلطان المتوقع، قال “أبومستهيل”:”أما قولك أن (إبن علوي) الأقرب لمن يخلف السلطان بالمستقبل هذا يدل على أن ثقافتك وإطلاعك (أسير) بروبوجاندا سلل القمامة وما يسمى(الذباب الإلكتروني)”

أما قولك أن (إبن علوي) الأقرب لمن يخلف السلطان بالمستقبل

هذا يدل على أن ثقافتك وإطلاعك (أسير) بروبوجاندا سلل القمامة وما يسمى(الذباب الإلكتروني)

لأنه حتى الشخص (الأمي) يستطيع الرجوع للدستور العماني ليفهم هذا النظام (السلمي) الذي يختلف عن أنظمتكم التي تقوم خلافتها على (الإغتيالات) https://t.co/qA3mfebwuu — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 24, 2019

وأوضح:”لأنه حتى الشخص (الأمي) يستطيع الرجوع للدستور العماني ليفهم هذا النظام (السلمي) الذي يختلف عن أنظمتكم التي تقوم خلافتها على (الإغتيالات)”

هذا وطالب مغرّدون عمانيون ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه على صحة السلطان، لإلجام الحسابات التي تروّج الاشاعات عن السلطان.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حسابات مُعادية للسلطنة، ومغرّدون ممولون إماراتياً في مقدمتهم المرتزق الاردني يوسف علاونة، وكذلك نصير العمري، والهارب المقيم في لندن سعيد جداد، بنشر اشاعات مغرضة عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعاد السلطان قابوس بن سعيد من رحلة علاجية في بلجيكا قبل أيام، وتصدرت العديد من الوسوم التي تحمل اسمه قائمة التريند العماني بتويتر منذ عودته حيث أمطر العمانيون تويتر بالدعاء لسلطانهم بالصحة والشفاء العاجل.