فضيحة حاكم دبي من زوجته اللبنانية وراءها محمد بن زايد .. وهذا الدليل

اسنتنج مغرّد قطري شهير أن التقرير الذي نُشر بالأمس عن الزوجة الاولى لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن من يقف خلف الأمر هو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لضرب حاكم دبي، عن طريق صحيفة ليست إماراتية.



وبحسب المغرّد الشهير “بوغانم” فإنّ التقرير الذي انتشر ويفضح محمد بن راشد مع زوجته الاولى “لبنانية الجنسية” عن طريق موقع” بي بي سي” البريطاني، لكنّ اللقاء الرسمي كان بين زوجة حاكم دبي وصحيفة “الشرق الاوسط”.



ولفهم اللعبة الحاصلة، دعا “بوغانم” متابعيه إلى الربط الربط بين مالك صحيفة “الشرق الاوسط” وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وسيتأكد الجميع أنّ المقابلة “عمل امني مدبر 100%”.



وقال المغرد الشهير إن الهدف من المقابلة “زيادة اضعاف محمد بن راشد امام محمد بن زايد، متسائلاً عمّا إذا كان “بن زايد” يريد من “بن راشد” تنازلات معينه.



وخَلُص “بوغان” الى القول بأنّ محمد بن زايد ضرب محمد بن راشد عن طريق صحيفة ليست اماراتية، مستخدما سياسة “أضربك وكأني لا أعلم”

لفهم اللعبه

انتشر اليوم تقرير يفضح

محمد بن راشدالمكتوم

مع زوجته الاولى لبنانية الجنسيه

الحاصل ان التقرير انتشر اكثر

عن طريق موقع بي بي سي البريطاني

ولكن اللقاء الرسمي كان بين

زوجة المكتوم وصحيفة الشرق الاوسط

الآن عليكم الدخول في بحث قوقل

وكتابة مالك صحيفة الشرق الاوسط — بوغانم (@hassanalishaq37) December 22, 2019

وبعد البحث

عليكم الربط بين مالك صحيفة

الشرق الاوسط و محمد بن زايد

ستجدون بأن نوع المقابله

واسم الصحيفه

هو عمل امني مدبر 100%

هدفه الرئيسي زيادة اضعاف المكتوم

امام..محمد بن زايد

لماذا..لا..اعلم حقيقة

هل بن زايد يريد من المكتوم تنازلات معينه..؟؟ — بوغانم (@hassanalishaq37) December 22, 2019

الخلاصه

محمد بن زايد ضرب المكتوم

عن طريق صحيفه ليست اماراااااتيه

مستخدما"…

سياسة بضربك وكأني مادري عن شي

بطبق خطة الاهبل اللي مايدري شسالفه — بوغانم (@hassanalishaq37) December 22, 2019

وكانت صحيفة صنداي تايمز، نشرت مقابلة حصرية للزوجة الأولى الحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت عنوان مثير هو “طفلتنا أصبحت الآن في الأربعينيات، والأمير ما زال يمنعني من الاقتراب منها”.



أما العنوان الفرعي للقاء الذي أجرته لويز كالاغان، مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط، فجاء فيه “الزوجة الأولى لأمير دبي تقول إنها طردت من البلاد حين انتهى زواجها في سبعينات القرن الماضي، ولم تر ابنتها من حينها”.



وفي هذا اللقاء تروي اللبنانية رندا البنا، قصتها وظروف زواجها من حاكم دبي، ثم طلاقها، ومنعها من رؤية ابنتها طوال عقود.