عبدالله الصالح
عبدالله الصالح
الهدهد

الكويتي “الطّالح” يعود للإساءة للسلطان قابوس رغم حكم سجنه بتهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد عُمان

كتب وطن
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رغم قرار محكمة “الجنايات” الكويتية بحبسه عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد ، عاد المغرد الكويتي للتطاول على .

ووصف المتطاول “عبدالله الصالح” في تغريدة السلطان قابوس بأنّه “عجيب غريب” و “يتوسد أهم المناصب في الدولة، زاعماً أنّها 3000 منصب. حكم عمان 50 سنة. طاعن في السن ومريض. لم ينصب ولي عهد..ولم يعلن عن وريث العرش .أخفى اسم وريث العرش في رسالة. والرسالة لا تفتح الا بعد مماته”.

وسخر المغرد الكويتي المقيم في الخارج: “هذا لو حكم بريطانيا چان اسوا”.

وعلّق على تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية جاء فيه أنّ إجراءات اختيار تتضمن فتح مظاريف مغلقة في في مسقط لتحديد هوية اختيار السلطان لمن يخلفه في حال لم يتفق أعضاء المحكمة على شخص محدد فيما بينهم، واصفاً الأمر بـ”التخلف”. على حدّ تعبيره

كانت محكمة “الجنايات” الكويتية قضت بداية ديسمبر 2019 بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان وإساءة استعمال هاتف.

كان “الصالح” نشر حلقةً عبر “يويتوب” زعم فيها أن حرية التعبير “تُقمع” في سلطنة عمان.

وانتقد المغرد الكويتي “مناصب” السلطان ، مدّعياً أن هذه المناصب بيد السلطان لن تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.وفق زعمه

واتّهم “الصالح” سلطنة عمان بالتطبيع مع “إسرائيل”.

وادّعى أن هناك ما اسماها “حرية تطبيل” وليس حرية تعبير في سلطنة عمان.

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