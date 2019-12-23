الكويتي “الطّالح” يعود للإساءة للسلطان قابوس رغم حكم سجنه بتهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد عُمان

رغم قرار محكمة “الجنايات” الكويتية بحبسه عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان، عاد المغرد الكويتي عبدالله الصالح للتطاول على السلطان قابوس بن سعيد.



ووصف المتطاول “عبدالله الصالح” في تغريدة السلطان قابوس بأنّه “عجيب غريب” و “يتوسد أهم المناصب في الدولة، زاعماً أنّها 3000 منصب. حكم عمان 50 سنة. طاعن في السن ومريض. لم ينصب ولي عهد..ولم يعلن عن وريث العرش .أخفى اسم وريث العرش في رسالة. والرسالة لا تفتح الا بعد مماته”.



وسخر المغرد الكويتي المقيم في الخارج: “هذا لو حكم بريطانيا چان اسوا”.

قابوس حاكم عمان..عجيب غريب

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يتوسد أهم المناصب في الدولة..يمكن 3000 منصب بالنازل

حكم عمان 50 سنة..ما شاء الله

طاعن في السن ومريض..ربي يشافيه

لم ينصب ولي عهد..ولم يعلن عن وريث العرش

أخفى اسم وريث العرش في رسالة

والرسالة لا تفتح الا بعد مماته

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هذا لو حكم بريطانيا چان اسوا 😂 — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) December 22, 2019

وعلّق على تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية جاء فيه أنّ إجراءات اختيار خليفة السلطان قابوس تتضمن فتح مظاريف مغلقة في المحكمة العليا في مسقط لتحديد هوية اختيار السلطان لمن يخلفه في حال لم يتفق أعضاء المحكمة على شخص محدد فيما بينهم، واصفاً الأمر بـ”التخلف”. على حدّ تعبيره

تقرير صحيفة The Guardian البريطانية

وريث عرش عمان

سر عند قابوس

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لا أحد يعلم في عمان من سيخلف قابوس

قابوس كتب في رسالة سرية من سيخلفه

ولن تفتح الرسالة الا بعد خروج الروح من جسده

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حكم 50 سنة ولا يبينا نعرف منو بيحكم عقبه الا بعد ما يموت..شهالتخلف؟؟؟؟؟؟؟؟https://t.co/AMmAHuofrt — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) December 22, 2019

كانت محكمة “الجنايات” الكويتية قضت بداية ديسمبر 2019 بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان وإساءة استعمال هاتف.

كان “الصالح” نشر حلقةً عبر “يويتوب” زعم فيها أن حرية التعبير “تُقمع” في سلطنة عمان.

وانتقد المغرد الكويتي “مناصب” السلطان قابوس بن سعيد، مدّعياً أن هذه المناصب بيد السلطان لن تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.وفق زعمه

واتّهم “الصالح” سلطنة عمان بالتطبيع مع “إسرائيل”.

وادّعى أن هناك ما اسماها “حرية تطبيل” وليس حرية تعبير في سلطنة عمان.