مستشار ابن زايد “قليل أدب” شتم أردوغان ومهاتير محمد.. متابعوه مسحوا به الأرض وهذا ما قالوه

أثار مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، موجة جدل واسعة على تويتر بعد تطاوله على رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب “قمة كوالالمبور” الإسلامية المصغرة التي استضافتها ماليزيا.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة جمعت مهاتير محمد بأردوغان وعلق عليها متطاولا عليهما بقوله:”من علل هذا الزمان ان أحمق وآخر لا يقل عنه حماقة يودان قيادة أمة قوامها 1,5 مليار مسلم”

من علل هذا الزمان ان أحمق وآخر لا يقل عنه حماقة يودان قيادة أمة قوامها 1,5 مليار مسلم. pic.twitter.com/UlcR8SqXVn — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 21, 2019

لتنهال الردود الغاضبة والمهاجمة بشدة لمستشار ابن زايد وسط تساؤلات عن السبب وراء هذا الرعب في الإمارات والسعودية بسبب هذه القمة، التي مارست الرياض بتوجيهات ابن سلمان ضغوطا قوية لإلغائها باءت بالفشل.

من علل هذا الزمان ان احمقا مثلك يقيم عمالقة أخرجوا بلدانهم من مستنقع الفقر والتخلف إلى بلدان مصنعة ومنتجة ومصدرة إلى اسقاع الارض دون أن يكون لديهم نعمة البترول.. فمن الأحق أن يقود؟؟ بعض الأحيان الصمت ستر — MBarre🇨🇦💫 (@Mrbarre) December 21, 2019

ما قلة هذا الأدب…!؟

كبير في السن ويدعي أنه دكتور وأسلوب أسوأ من عيال الشوارع..

أما تعلمت أن الاختلاف شيء والاحترام لا بد منه حتى مع الخصوم…!؟ — أبو سلطان الصومالي (@AbdiNasirHashi) December 21, 2019

وتأكد ردود الفعل السعودية والإماراتية المتتابعة الرسمية والغير رسمية أن “قمة كوالالمبور” ـ القمة الإسلامية المصغرة بماليزيا ـ التي دعا لها مهاتير محمد وحضرها الرئيس التركي وأمير قطر، أنها أزعجت الرياض وأبوظبي بشدة والتي بذلت جهوا كبيرة لإيقافها دون جدوى.

يبدو أنهم سينجحوا في قيادتها بالفعل في ضل غبائكم السياسي المتصاعد والتي لولاه لما تربعت ايران على عروش اربع عواصم عربية. — المجتهد اليمني (@Abuabdullwahed) December 21, 2019

وليش إنت زعلان ؟ بيظهر نسيت إن جد رجب طيب أردوغان فتح القسطنطينية ووصلت جيوشه حتى النمسا ؟ — حفيد الأمويين (@YAAEza08Bwab8mZ) December 21, 2019

وفجر رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، مفاجأة من العيار الثقيل، متوقعاً أن تتعرض بلاده إلى حصار مماثل لحصار قطر. كما قال.

وقال مهاتير محمد، بأن قطر تجاوزت الحصار المفروض عليها وحققت نجاحات مبهرة، مشيرا إلى أن “مثل ذلك الحصار قد لا يقتصر على إيران وقطر، في عالم تفرض فيه دول إجراءات وقرارات أحادية عقابية”.

وأضاف مهاتير محمد أن “على ماليزيا ودول أخرى أن تتذكر أن مثل تلك الإجراءات قد تفرض علينا أيضا. وهذا يدعونا إلى تحقيق الاعتماد على الذات”، حسبما ذكر موقع “مالاي ميل”، الماليزي.

جاءت ذلك في اختتام قمة كوالالمبور الإسلامية أعمالها، والتي أكدت على عزم الدول المؤسسة على المضي قدما في تحقيق أهدافها بالعمل على استعادة الحضارة الإسلامية من خلال التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والدفاع.

في السياق ذاته، تم في الختام الإعلان عن تغيير اسم القمة إلى منتدى بِردانا للحوار والحضارة، وفي كلمته في ختام القمة قد دعا مهاتير إلى هذه القمة من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات العالم الإسلامي وتحسين حياة المسلمين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن “باكستان تعرضت لضغوط سعودية من أجل ثنيها عن المشاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور”، مؤكدا أن “السعوديين هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني، وبترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية، واستبدالهم بالعمالة البنغالية، لمنع باكستان من المشاركة في قمة كوالالمبور الأخيرة”.​