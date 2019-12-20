“شاهد” سخط واسع في الكويت بعد وفاة شاب معاق تحت التعذيب في مركز للشرطة.. [وطن] تكشف تفاصيل صادمة

أشعلت وفاة الشاب الكويتي أحمد الظفيري أثناء احتجازه في إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية، جدلاً وغضباً واسعين بين الكويتيين.

وبينما أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن قضية وفاة المواطن أحمد الظفيري محل اهتمام القيادة العليا للوزارة، وأنها شكلت لجنة تحقيق محايدة ستقدم تقريرا بالقضية خلال أسبوع، ذكر مغرّدون أن “الظفيري” توفي تحت التعذيب في مقر شرطة بالعاصمة الكويت قبل أيام .

وروى “سعود الظفيري” ابن عمّ المتوفى كل الملابسات التي حصلت بوفاته اثناء حبسه لدى مكافحة المخدرات.

وقال “الظفيري” إنّ ابن عمّه معاق إعاقة شديدة، موضحاً أنّهم لم يعلموا بأمر وفاته الا عن طريق الصدفة بتاريخ 12/ 19 ظهراً، حيث ان اخ المرحوم يعمل لدى الادلة الجنائية واثناء عمله شاهد اوراق تخص وجود جثة شقيقه المتوفي في تاريخ 18/12 ظهرا في الادلة الجنائية ولم يتم ابلاغهم عن وفاته قبل ذلك.

لم نعلم بأمر وفاته الا عن طريق الصدفة اليوم بتاريخ 12/ 19 ظهرا حيث ان اخ المرحوم يعمل لدى الادلة الجنائية واثناء عمله شاهد اوراق تخص وجود جثه اخوه المتوفي في تاريخ 18/12 ظهرا في الادلة الجنائية

ولم يتم ابلاغنا عن وفاته قبل ذلك #ضرب_وفاة_معاق — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

وتابع أنه كان مفقوداً منذ ثلاثة ايام، وعند سؤالهم عن سبب الوفاة قالوا ان الملف سري ولا يمكن التصريح بسبب الوفاة، ثم اكتشف الأهل عن طريق سؤالهم بأنهم يدعون انه مات بسبب استخدامه المؤثرات العقلية ( مخدرات )

مشيراً إلى أنّ لدى العائلة تقرير من المستشفى يدحض تلك الأقوال. حسبما قال

حيث انه مفقود من ثلاث ايام وعند سؤالهم عن سبب الوفاة قالو ان الملف سري ولا يمكن التصريح بسبب الوفاة ثم اكتشفنا عن طريق سؤالنا بإنهم يدعون بإنه مات بسبب استخدامه المؤثرات العقلية ( مخدرات )

ولدينا تقرير من المستشفى يدحض قولهم #ضرب_وفاة_معاق — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

وأوضح في التفاصيل أنّه عند قيام دورية امن عام بتوقيف المتوفى، نتج عن ذلك مشادة بينه وبين عناصر الداخلية اسفرت عن اصابته بكدمات متفرقة على اثرها قاموا بنقله الى مستشفى العدان علماً بإن المتوفي (معاق اعاقه شديده).



وذكر أنّ مفاد التقرير الذي بحوزة العائلة أن المتوفي تعرض لكدمات متفرقة اثناء مقاومته لرجال الامن ثم تم احالته الى ادارة مكافحة المخدرات دون اي سبب واضح او دليل يثبت تعاطي المتوفي اي مؤثرات عقليه ثم توفى هناك.

وذلك عند قيام دورية امن عام استيقافة فنتج عن ذلك مشادة بين المتوفي وبين عناصر الداخلية اسفرت عن اصابته بكدمات متفرقه على اثرها قامو بنقله الى مستشفى العدان علماً بإن المتوفي (معاق اعاقه شديده) — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

ومفاد التقرير الذي بحوزتنا بإن المتوفي تعرض لكدمات متفرقة اثناء مقاومته لرجال الامن ثم تم احالته الى ادارة مكافحة المخدرات دون اي سبب واضح او دليل يثبت تعاطي المتوفي اي مؤثرات عقليه ثم توفى هناك#ضرب_وفاة_معاق — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

وأكد أنه الى الان لم تقم الداخلية بايضاح السبب الحقيقي وراء وفاته، وكل مايخص هذه الحادثه مازال سرياً.

وأشار الى أن اهل المتوفي لا يعلمون حقيقة وسبب وفاة ابنهم، ولم يقوموا بدفنه الى الان.



وتمنى “الظفيري” ان يصل صوت العائلة الى الجهة المعنية وتشكيل لجنة خارجية محايدة لكشف ملابسات الحادثة.

والى الان لم تقم الداخلية بايضاح السبب الحقيقي وراء وفاته لنا وكل مايخص هذه الحادثه مازال سرياً ونحن اهل المتوفي لانعلم حقيقة وسبب وفاته ولم نقم بدفنه الى الان ونتمنى ان يصل صوتنا الى الجهة المعنية وتشكيل لجنه خارجيه محايدة لكشف ملابسات الحادثة #ضرب_وفاة_معاق — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

وعرض “الظفيري” صورةً عن التقرير الاولي عند فحص المتوفي ولم يتم الذكر فيه لأي اثر لتعاطي المؤثرات العقلية بل على العكس تم اثبات حالة الاعتداء والاصابه بكدمات .

صورة من التقرير الاولي عند فحص المتوفي ولم يتم الذكر فيه لأي اثر لتعاطي المؤثرات العقلية بل على العكس تم اثبات حالة الاعتداء والاصابه بكدمات #ضرب_وفاة_معاق pic.twitter.com/DSHj3Mynci — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

وفي صورةٍ أخرى نشرها “الظفيري” قال إنها تثبت اعاقة المتوفى احمد الظفيري بـ”اعاقة حركية شديدة”.

صورة تثبت اعاقة المتوفى #احمد_الظفيري رحمه الله

ب" اعاقة حركية شديدة " pic.twitter.com/Ia9CiJ4PNY — سعود الظفيري (@saudthafery) December 19, 2019

ونشر “الظفيري” مقطعاً مسجلاً لوالدة المتوفي تشرح فيه بكل حسره الفاجعة التي حلت عليها بعد تلقي خبر وفاة ابنها.

والدة المرحوم باذن الله #احمد_الظفيري تشرح بكل حسره الفاجعة التي حلت عليها بعد تلقي خبر وفاة ابنها pic.twitter.com/rKonkXDdUk — سعود الظفيري (@saudthafery) December 20, 2019

وأكد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح متابعته لقضية أحمد الظفيري، لافتا الى أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون.



وقال الصالح إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، مضيفاً أنه أمر بوقف جميع من له ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات.

وطالب عدد من النواب الكويتيين وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في هذه القضية.

وعلى موقع “تويتر” تصدّرت قضية وفاة الظفيري” حديث الكويتيين، واصفين ما حدث معه بـ”المخيف”، وطالبوا بمعاقبة كل المسؤولين عن وفاته، ومنع تكرار الواقعة.

فاجعة كبرى ليس لعائلتي فقط بل لعموم المجتمع الكويتي..

مواطن من ذوي الإعاقة يضرب ويعذب حتى الموت وتشوه سمعته ويتم التستر على الجناة أفراد وضباط الداخلية أمر لايسكت عليه #أحمد_الظفيري pic.twitter.com/3WRydc70GS — ⁵ (@loloo531) December 20, 2019

نترقب بقلق بالغ نتائج التحقيق في حادث وفاة #أحمد_الظفيري المواطن الكويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي مات وهو في عهدة وزارة الداخلية . — نايف بدر بن شرار (@naifsharar) December 20, 2019

#احمد_الظفيري #الكويت

#الصندوق_الاسود



كنا نسمع عن هذه الجرائم البشعة في الجمهوريات ذات السلطات المستبدة



واليوم للأسف تتكرر هذه الجرائم في بلد القانون والمؤسسات



بأي ذنب مواطن كويتي من ذوي الإعاقة يضرب ويعذب حتى الموت #أحمد_الظفيري



مؤشر خطير في عدم استقرار الأمن والأمان pic.twitter.com/ELLXYVdhsY — الجندي المجهول (@ALMOSTASHAR_KWT) December 20, 2019

جريمة قتل داخل اروقة وزارة الداخلية ضحيتها المواطن #أحمد_الظفيري والتقرير الطبي يثبت الاعتداء عليه فنحذر من تلفيق التهم المعلبة ( تعاطي مخدرات ) لاهدار دم المقتول ولن نصمت حتى تظهر الحقيقة ويقبض على الجناة. pic.twitter.com/XIT2S6u5ms — د.عبدالعزيز السويط (@AAlsuwait) December 20, 2019

مشادة بين شخص وأفراد أمن تنتهي بتقرير وفاة هو أمر مثير للريبة.

نطالب وزارة الداخلية بتحقيق وتقرير صادق وصريح. #أحمد_الظفيري #أنس_الصالح @Moi_kuw pic.twitter.com/gHlIx34YAY — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) December 20, 2019