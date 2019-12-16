شائعة مغرضة عن صحة السلطان قابوس يروج لها “التائهون في الأرض” لإيقاف نزيف الخسائر الناتج عن مقاطعة منتجات الإمارات

نفت العديد من الحسابات العُمانية والصفحات الموثقة بتويتر السلطنة، صحة الشائعات التي تروج لها كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدين أن هذه الشائعات تسعى من خلالها كتائب الذباب لصرف النظر عن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي كبدت عيال زايد خسائر فادحة.

وكانت حسابات إماراتية ضمن كتائب الذباب التي يديرها حمد المزروعي، زعمت أن عودة السلطان قابوس لعمان بعد سفره لبلجيكا كانت بسبب عدم جدوى العلاج لحالته المرضية ورغبة السلطان قضاء أيامه الأخيرة بعمان، حسب مزاعم الذباب.

1️⃣صباح الخير متابعينا الاجلاء

حفظ اللّہُ مولاي جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد المعظم

كما عهدنا منكم الوقوف سدًا منيعًا لكل ناعق ومنبطح ضد بلدكم وسلطانكم ، اذ نؤكد على ماغردنا به سابقا بان مصدر الأخبار التي تناقلها العمانيون عن صحة جلالته كانت هناك حسابات يقف خلفها مغردين مرضى >>> pic.twitter.com/tNtsIN2bgY — 🇴🇲الاسد الشرس🇴🇲 (@albusaidi_2020) December 16, 2019

الشائعات التي فندتها حسابات عمانية شهيرة حيث ذكر مهندس البرمجيات العُماني سعيد البرعمي صاحب الحساب الموثق بتويتر، أن كتائب الذباب استندت لخبر بصحيفة إلكترونية هولندية مغمورة عن تدهور حالة السلطان #قابوس_بن_سعيد عبر كاتب مغمور يدعى(رالف ديكرز).

الصحيقة التي نشرت تدهور حالة السلطان #قابوس_بن_سعيد

هي صحيفة إلكترونية هولندية مغمورة،

عبر كاتب مغمور يدعى(رالف ديكرز)

لتنافي كل ما نشرته وكالات الأنباء العالمية الموثوقة.

الخبر الأكيد أن هذه الهبة والأدعية

رجاء للرب أن يحفظ ويعافي لنا ذلك الأب.

لا أكثر ولا أقل.



#حللت_ذمتي — سعيد البرعمي (@AlBarami) December 16, 2019

مشددا على أن خبر الصحيفة المزعومة يتنافى مع كل ما نشرته وكالات الأنباء العالمية الموثوقة.

فيما شدد آخرون على أن هدف هذه الحملات من قبل الذباب الإلكتروني هدفها جعل السلطنة في حالة من عدم الاستقرار، مطالبين العمانيين بعدم الالتفات لهذه الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.

أخي المواطن يلاحظ في هذه الأيام هجوم بـ حملات من قبل الجيوش الإلكترونية لبث شائعة عن تدهو صحة السلطان #قابوس_بن_سعيد، وذلك لجعل #السلطنة في حالة من عدم الاستقرار لذا عزيزي المواطن يتطلب الأمر منا عدم الألتفات لهذه الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية. pic.twitter.com/8nAykoWEP2 — عُمان أمانة (@VI_OMAN) December 16, 2019

تنويه | يقوم مجموعة من الاشخاص التائهين الضائعين بنشر أخبار غير صحيحة عن صحة جلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- من أجل خلق الفوضى و لأسباب أخرى. ولهذا على ابناء الوطن الاوفياء ألا يتناقلوا مثل تلك الرسائل القبيحة ، حفظ الله سلطان البلاد من كيد الكائدين الحاقدين

#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/pKdIsRvAMQ — Magazine Oman | 🇴🇲 مجلة عُمان (@magazine_oman) December 16, 2019

#قابوس_بن_سعيد

مولانا السلطان ينعم بموفور الصحة والعافية وندعوا الله أن يزيده من فضله وتأكدوا بأن هناك مغرضون هدفهم عمل ضجيج للشعب العُماني غرضهم الفتنة ونشر القلق في نفوس محبيه ،ولذا يجب علينا ان نتريث قبل ان نصدق كل ثرثرة على وسائل التواصل حتى لا نعطي مجال لمحبي الفتنة بنشرها pic.twitter.com/38UY7sUChc — أمل بنت عبدالرحمن الخروصي (@amalalkharusi) December 16, 2019

وذكر نشطاء أن الإمارات تسعى من خلال نشر هذه الشائعات عبر ذبابها بتويتر إلى التشويش على حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية المغشوشة والتي لاقت تفاعلا واسعا في الخليج.

التائهون يقومون بنشر اخبار غير صحيحة عن صحة جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد من اجل صرف الأضواء عن غش الامارات للمنتجات ومقاطعتها

والدعاء مطلوب لمولانا اعزه اللّہُ فهو في صحة جيدة ولله الحمد

لان وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه خلط مخططاتهم ويوم امس اجتمعت قيادتهم بأعلى مستوى >>> — قيد الارض (@falcooonOman11) December 15, 2019

#قابوس_بن_سعيد

🇴🇲أشكركم جزيل الشكر🇴🇲

بارك الله فيكم

أنتم سند

هناك تحرك دحلاني ضد كل من حرك حملات المقاطعة

لكنها ليست مقاطعة

هي حملات لحماية أمننا الغذائي كشعوب

وحماية صحتنا من جشعكم

فمن أجل أن تزدهر مؤانئكم أستقطبتم العصابات وشركات الغش المسرطنة وأنتم تعلمون

مثل خدمتكم لإيران — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 16, 2019

وكان مغردون سعوديون، أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد أن أغرقت الأخيرة السوق السعودي ببضائع، قالوا إنها “مغشوشة”.

وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الإماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بالتريند السعودي على تويتر، وعبر مغردون خلاله عن سخطهم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما “مغشوش” أو “مقلد”.

ويقول سعوديون: إن أي منتج يبدأ رقمه بـ”629″ وهو رمز الإمارات، يجب الابتعاد عنه، كون الأخيرة جعلت السعودية “حقل تجارب”، على حد قولهم.

ويرى محللون أن الإمارات ستعاني اقتصاديًّا في حال نجحت دعوات المقاطعة السعودية؛ حيث تشكل واردات الصادرات دخلًا كبيرًا يعتمد عليه في الدخل القومي الإماراتي وقد يتبع ذلك تداعيات سياسية تؤثر عليها.