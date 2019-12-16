الدكتورة خلود
الدكتورة خلود
Videoحياتنا

الكويتية “الدكتورة خلود” تُغضب متابعيها بهذا الفيديو الذي صوّرته مع زوجها بالسيّارة!!

كتب وطن
0

نشرت عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” فيديو عرّضها لهجومٍ كبير من قِبَل المتابعين.

وظهرت الدكتورة خلود، تتباهى بانتشار صورها على سيارات ”التاكسي“ في شوارع لندن، حيث أرفقت المقطع بصورة لـ“تاكسي“ يحمل صورتها.

وقالت الدكتورة خلود في المقطع الذي جلست فيه بسيارتها بجوار زوجها المودل الأردني أمين: ”التاكسي اللي عليهم صورتي راح تلقونهم منتشرين انتشار كبير. يعني ما تدرون الشعور يجنن إن صوري بشوارع لندن ونيويورك الحمد لله وايد الشعور حلو وأذهل مفاجأة عيد ميلادي إن صوري في أرقى المناطق والشوارع، يجننون صوري، أوف نار“.

View this post on Instagram

@mehromah.healthgroup " #دكتوره_خلود … " " ‎فريق طبي ايراني متخصص في كافة عمليات التجميل الوجه و الجسم بأرقى مستشفيات تركية🇹🇷 Health & beauty group📍istanbul/zorlu center Whatsapp: +905317394545 "👇🏻👇🏻 @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup " " " #بيفور_الكويت#بيفور_اند_افتر #الكويت#بيفور_اند_افتر#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور_اليمن#بيفور_السعوديه#الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير#مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل

A post shared by Bee4andafter_kw 🇰🇼 (@bee4andafter_kw) on

ولاقى المقطع ردود فعل واسعة بين المتابعين حيث اتهمها البعض بأنها دفعت أموالًا من أجل طباعة صورها على ”التاكسي“ واعتبروها دعاية وأنها تستعرض الأمر على أنه للتفاخر والتباهي، فيما سخر آخرون منها خاصة واعتبروا أنه شيء ”تافه“ ولا يستحق الضجة التي افتعلتها الدكتورة خلود.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فيديوهات صادمة ومرعبة من الكويت.. “شاهد” السيارات تغرق في مياه الأمطار…

حياتنا

الليلة بـ150 دينار فقط! .. كويتي أحضر فتاة إسبانية لممارسة الدعارة في السالمية وهكذا…

حياتنا

مقتل فتاة كويتية بالضّرب المبرح .. والعسكري الذي أحضرها للمركز الصحي تورّط!!

الهدهد

شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت يقتحم مكتب وكيل وزارة التعليم ويهدّد بقتله برشّاش بسبب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.