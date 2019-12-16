الكويتية “الدكتورة خلود” تُغضب متابعيها بهذا الفيديو الذي صوّرته مع زوجها بالسيّارة!!

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” فيديو عرّضها لهجومٍ كبير من قِبَل المتابعين.



وظهرت الدكتورة خلود، تتباهى بانتشار صورها على سيارات ”التاكسي“ في شوارع لندن، حيث أرفقت المقطع بصورة لـ“تاكسي“ يحمل صورتها.

وقالت الدكتورة خلود في المقطع الذي جلست فيه بسيارتها بجوار زوجها المودل الأردني أمين: ”التاكسي اللي عليهم صورتي راح تلقونهم منتشرين انتشار كبير. يعني ما تدرون الشعور يجنن إن صوري بشوارع لندن ونيويورك الحمد لله وايد الشعور حلو وأذهل مفاجأة عيد ميلادي إن صوري في أرقى المناطق والشوارع، يجننون صوري، أوف نار“.

ولاقى المقطع ردود فعل واسعة بين المتابعين حيث اتهمها البعض بأنها دفعت أموالًا من أجل طباعة صورها على ”التاكسي“ واعتبروها دعاية وأنها تستعرض الأمر على أنه للتفاخر والتباهي، فيما سخر آخرون منها خاصة واعتبروا أنه شيء ”تافه“ ولا يستحق الضجة التي افتعلتها الدكتورة خلود.