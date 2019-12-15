“شاهد” هنا الزاهد تظهر في أحضان زوجها خلال إحدى الحفلات الخاصة

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد صورة جديدة تجمعها مع زوجها الفنان احمد فهمي عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بين أحضان زوجها احمد فهمي في إحدى الحفلات الخاصة.

كانت الفنانة هنا الزاهد، حصدت جائزة أفضل مسلسل فى رمضان لعام 2019، بتصويت الجمهور، خلال حفل الأفضل لعام 2019.

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي شاركا في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكانت الفنانة المصرية هنا الزاهد قد أثارت الجدل بتصريحاتها عن ليلة زفافها مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

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جاء ذلك بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي الخميس في برنامج “معكم منى الشاذلي” .

وقالت هنا الزاهد إنّ زوجها أحمد قال لها يوم الزفاف أنه يريد أن ينام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق.

وتابعت هنا الزاهد : ” كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.