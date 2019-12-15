زوجة تقتل زوجها
زوجة تقتل زوجها
حياتنا

زوجة عربية لم تتمالك أعصابها بعد قيام زوجها بتصويرها خلال معاشرتها.. غرزت سكيناً في قلبه وقتلته!

كتب وطن
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لم تستطع زوجة مصرية السيطرة على أعصابها بعد أن علمت بقيام زوجها بتصويرها خلال معاشرتها جنسيًا، من أجل مساومتها في حال طلبت الطلاق منه.

وعلى إثر ذلك استلت سكينًا من مطبخ الشقة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، المتاخمة للقاهرة ،ووجهت له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

وتم نقل جثة الزوج (31 عامًا) والذي يعمل موظفًا بمستشفى المنيل الجامعي إلى أكتوبر العام.

وقررت النيابة إحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة.

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