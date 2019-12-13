الإمارات تستغل مكتب تويتر في دبي لإسكات حساب “وطن يغرد خارج السرب” بعد فضحه ممارسات عيال زايد

أوقف موقع التدوين المصغر “تويتر” المعروف بـ”الموقع الأزرق”، حساب صحيفة وطن يغرد خارج السرب، بشكل مفاجئ ودون أي انذار يذكر، بعد حملة إماراتية “شعواء” ضد النشطاء والصحف التي تغرد خارج السرب وتفضح ممارسات عيال زايد.

وتستغل الإمارات، وجود مكتب إدارة تويتر في الشرق الأوسط على أراضيها في دبي، حتى تمرر سياساتها وتفرض ما تريده، حيث شنت في الايام الاخيرة حملة لاغلاق عشرات الحسابات من بينها حسابات نشطاء بارزين فضحوا ممارسات الإمارات في الشرق الأوسط, وكان اخر تلك الحسابات الناشط العماني الشهير “الشاهين”.

وكتب الشاهين تغريدة تضامن فيها مع صحيفتنا “وطن يغرد خارج السرب”، رصدتها “وطن”، جاء فيها تستمر الحملات الشعواء في سبيل كتم الحقائق حساب @watan_usa يتعرض للتقييد “.

تستمر الحملات الشعواء في سبيل كتم الحقائق

حساب @watan_usa يتعرض للتقييد pic.twitter.com/eGV3r4rbjb — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 13, 2019

ولاقت التغريدة تفاعل قوي من قبل متابعيه الذين تضامنوا مع “وطن” وأشادوا بأخبارها التي ساندت مطالب الشعوب العربية على مدى سنوات عملها، وفضحت ممارسات الانظمة الفاسدة على رأسها النظام الاماراتي الذي يعيث فسادا في أوطاننا العربية دون رادع يذكر.

مفلسين اخي الشاهين أصبحوا يتخبطون بل الإرباگ واضح وجلي للعيان

لا عليگ ايها الشاهين فشواهين عُمان في إزدياد وعي وحصانة وفطنة

سنُبگيهم بگاءاً سيعتگفون بعده دهراً بإذن لله وهذا ليس ببعيد.🇴🇲💪🏽😠 — ▪▫Moosa AL 7sni▫▪ (@Moosawy090) December 13, 2019

خير الكلام ما قل ودل،، 💪 مستعدين للعون — نبيل الريامي (@nabil_riyami) December 13, 2019

💤💤😴

استراحة محارب، بعدها العودة بقوة👊💪 — أسطورة عمان (@omani1940) December 13, 2019

فزعه شباب لا تقصرو — Abdullah AL bloushi (@abdoalbloushi) December 13, 2019

شي طبيعي هم يعرضونا التقييد ونحن نعرضهم التقييد.. للأسف الشديد أصبح الكل يحارب. ونحن أيضا ولكن من بدء بالإساءة ف ليتحمل الحقائق — miootha.. (@Miootha1) December 13, 2019

مهما تحركت اياديهم الملوثة الخفية في تضليل الحقائق، سيبزغ الحق رغما عن انوفهم و انوف آبآهم الأولين، لماذا لا توجه رسالة رسمية للمكتب الرئيسي بتويتر بهذا الخصوص؟

لأن صبيان السياسة و بومتهم عاثت في الأرض فسادا رغم توريم خدودها و نزع بما في منكبيها إلا أن ذلك لا يكفيها !! — …•°•🇴🇲 The dreamer 🇴🇲•°•… (@thedreamer1212) December 13, 2019

وطالب النشطاء إدارة تويتر، بإعادة تفعيل حساب “وطن يغرد خارج السرب” فوراً وغيره من الحسابات التي كانت تنشط في فضح ممارسات عيال زايد، وكذلك النّظر مجدداً في سياسة إغلاق حسابات النشطاء نتيجة البلاغات التي تلجأ إليها حسابات “الذباب الإلكتروني”.

يذكر أن حساب “الشاهين” العُماني بمتابعة واسعة جدا بين العُمانيين وغيرهم على “تويتر”، بسبب تصديه دائما للتغريدات والمغردين المسيئين للسلطنة وتفنيد أكاذيبهم خاصة أذرع الإمارات على تويتر التي تكيل الاتهامات زورا وبهتانا ضد السلطنة وقياداتها أمثال صانع الفتن المغرد البذيء حمد المزوعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب “الشاهين” للإغلاق، حيث تم إغلاقه في يونيو الماضي مدة 3 أيام بتوصية من الإمارات وبلاغات الذباب الإلكتروني إلا أن ضغط المغردين على إدارة تويتر دفعها لإعادة الحساب.