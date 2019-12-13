الإمارات تستغل مكتب تويتر في دبي لإسكات حساب “وطن يغرد خارج السرب” بعد فضحه ممارسات عيال زايد

أوقف موقع التدوين المصغر “تويتر” المعروف بـ”الموقع الأزرق”، حساب صحيفة وطن يغرد خارج السرب، بشكل مفاجئ ودون أي انذار يذكر، بعد حملة إماراتية “شعواء” ضد النشطاء والصحف التي تغرد خارج السرب وتفضح ممارسات عيال زايد.
وتستغل الإمارات، وجود مكتب إدارة تويتر في الشرق الأوسط على أراضيها في دبي، حتى تمرر سياساتها وتفرض ما تريده، حيث شنت في الايام الاخيرة حملة لاغلاق عشرات الحسابات من بينها حسابات نشطاء بارزين فضحوا ممارسات الإمارات في الشرق الأوسط, وكان اخر تلك الحسابات الناشط العماني الشهير “الشاهين”.
وكتب الشاهين تغريدة تضامن فيها مع صحيفتنا “وطن يغرد خارج السرب”، رصدتها “وطن”، جاء فيها تستمر الحملات الشعواء في سبيل كتم الحقائق حساب @watan_usa يتعرض للتقييد “.
ولاقت التغريدة تفاعل قوي من قبل متابعيه الذين تضامنوا مع “وطن” وأشادوا بأخبارها التي ساندت مطالب الشعوب العربية على مدى سنوات عملها، وفضحت ممارسات الانظمة الفاسدة على رأسها النظام الاماراتي الذي يعيث فسادا في أوطاننا العربية دون رادع يذكر.
وطالب النشطاء إدارة تويتر، بإعادة تفعيل حساب “وطن يغرد خارج السرب” فوراً وغيره من الحسابات التي كانت تنشط في فضح ممارسات عيال زايد، وكذلك النّظر مجدداً في سياسة إغلاق حسابات النشطاء نتيجة البلاغات التي تلجأ إليها حسابات “الذباب الإلكتروني”.
يذكر أن حساب “الشاهين” العُماني بمتابعة واسعة جدا بين العُمانيين وغيرهم على “تويتر”، بسبب تصديه دائما للتغريدات والمغردين المسيئين للسلطنة وتفنيد أكاذيبهم خاصة أذرع الإمارات على تويتر التي تكيل الاتهامات زورا وبهتانا ضد السلطنة وقياداتها أمثال صانع الفتن المغرد البذيء حمد المزوعي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب “الشاهين” للإغلاق، حيث تم إغلاقه في يونيو الماضي مدة 3 أيام بتوصية من الإمارات وبلاغات الذباب الإلكتروني إلا أن ضغط المغردين على إدارة تويتر دفعها لإعادة الحساب.