قُبيل ساعات من انطلاق القمة الخليجية .. هذا ما كشفه مسؤول كويتي كبير عن حصار قطر

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارلله إنّ الكويت لم تنقطع عن التفاؤل لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف “الجارالله” أن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة.

وقال: “لسنا قلقون على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف ومتفائلون بان هذا الخلاف سيكون جزء من الماضي”.

تأتي تصريحات “الجارالله” قُبيل القمة الخليجية التي تنعقد الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

بينما قالت مصادر دبلوماسية عربية واسعة الاطلاع، إن احتمالات حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجلسة الرئيسية للقمة الخليجية الثلاثاء بالرياض صارت “ضعيفة”.

ووصل الشيخ تميم العاصمة الرواندية كيغالي الإثنين لحضور حفل “جائزة الشيخ تميم الدولية للتميز في مكافحة الفساد.”

ورجحت المصادر المطلعة، أن لا يحضر أمير قطر القمة الخليجية في الرياض الثلاثاء وذلك لسفره إلى رواندا.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية، ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية المزمع عقدها بالرياض الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء القطرية.

ورسميا، لم تعلن دول مجلس التعاون حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها السعودية بدلا من الإمارات.

وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.