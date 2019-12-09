سخرية واسعة من تصريحات وزير مالية السيسي عن “الجنيه”: ثاني أفضل عملة في العالم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة من وزير المالية المصري محمد معيط، عن الجنيه المصري والتي قال فيها إن الجنيه أصبح أفضل ثاني عملة في العالم من حيث الأداء.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية قال “معيط” في كلمة ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي: “التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كان من أهم عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري”.

وأضاف: “ظهر ذلك في الوصول إلى تحقيق ثاني أفضل فائض أولي على مستوى العالم وثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم في عام 2019، مما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأثارت تصريحات وزير مالية السيسي سخرية واسعة بين النشطاء، الذين تسائلوا عن سبب انهيارالاقتصاد وتعويم الجنيه وتدني الأوضاع المعيشية إذا كان كلام الوزير صحيح فعلا.

وزيرة المالية:_ الجنيه المصرى ثانى افضل عملة على مستوى العالم pic.twitter.com/ta1zuNOEcL — عنان🇪🇬 السماء🇪🇬 (@anan_seif) December 8, 2019

سنة ٦٥ اشتريت الدولار بـ ٧٠ قرش

يا ترى الولار بكام قرش النهارده؟#الجنيه_تاني_أقوى_عمله_في_العالم 😂 — دكتور خفاجي (@mskhafagi) December 9, 2019

وغرد العديد من النشطاء بصور وكومكسات ساخرة من تصريحات وزير المالية الغير منطقية في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي والغير مسبوق في تاريخ البلاد.

المصري لما يعرف ان الجنيه تاني اقوي عمله في العالم pic.twitter.com/rgK5mXjIca — usama (@usamakamelawad) December 8, 2019

ايوه صح

دا حتى احنا اللي بنسلف ترمب وبنذله بالدولار بتاعه الي فوق في السما 😂😂😂 — 🌹Ema🌹 (@emyremy89) December 9, 2019

ويبلغ سعر الجنيه المصري حاليا 0.062 دولار أمريكي.

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

ويعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق قدرات ملايين من المصريين، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.

وبحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات ارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات 15 الماضية لتصل إلى 27.8% في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017.