عبدالله الصالح
عبدالله الصالح
الهدهد

الكويت تنزل عقوبة قاسية على مغرّد أساء لسلطنة عمان وتطاول على السلطان قابوس

كتب وطن
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قضت محكمة “الجنايات” الكويتية بحبس المغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد وإساءة استعمال هاتف.

وكان “الصالح” نشر حلقةً عبر “يويتوب” زعم فيها أن حرية التعبير “تُقمع” في سلطنة عمان.

وانتقد المغرد الكويتي “مناصب” السلطان قابوس بن سعيد، مدّعياً أن هذه المناصب بيد السلطان لن تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.وفق زعمه

واتّهم “الصالح” سلطنة عمان بالتطبيع مع “إسرائيل”.

وادّعى أن هناك ما اسماها “حرية تطبيل” وليس حرية تعبير في سلطنة عمان.

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