الكويت تنزل عقوبة قاسية على مغرّد أساء لسلطنة عمان وتطاول على السلطان قابوس

قضت محكمة “الجنايات” الكويتية بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بـ”عمل عدائي” ضد سلطنة عمان وإساءة استعمال هاتف.

«الجنايات» تقضي بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة القيام بعمل عدائي ضد عمان وإساءة استعمال هاتف pic.twitter.com/aG1TjDVTbC — الراي (@AlraiMediaGroup) December 9, 2019

وكان “الصالح” نشر حلقةً عبر “يويتوب” زعم فيها أن حرية التعبير “تُقمع” في سلطنة عمان.

وانتقد المغرد الكويتي “مناصب” السلطان قابوس بن سعيد، مدّعياً أن هذه المناصب بيد السلطان لن تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه.وفق زعمه

واتّهم “الصالح” سلطنة عمان بالتطبيع مع “إسرائيل”.

وادّعى أن هناك ما اسماها “حرية تطبيل” وليس حرية تعبير في سلطنة عمان.