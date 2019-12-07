دعاة ابن سلمان يطبلون للديوان الملكي ويفتون #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا وتويتر يوقف حسابه وعائلته تتبرأ منه

أعلنت عائلة الطالب السعودي، محمد سعيد الشمراني، منفذ هجوم القاعدة العسكرية الجوية الأمريكية، في ولاية فلوريدا، براءتها مما فعله ابنها، بعد تعليمات صدرت من الديوان الملكي السعودي لكل السعوديين بالتغريد عبر هاشتاج تصدر التريند السعودي حمل وسم #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا !

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن سعد بن حنتم الشمراني عم الطالب السعودي قوله إن ما فعله (ابن شقيقه محمد) لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام”.

وأكد العم أن “قبيلته ومنذ عهد المؤسس عرفت بمواقفها المشرفة تجاه القيادة والوطن والمواطن، ولا يمكن لها إلا أن تشجب وتستنكر هذه العملية الإجرامية، التي لا يقرها المجتمع السعودي”.

وأوضح بن حنتم أن “الخبر وقع عليهم كالصاعقة، لأن جميع أفراد القبيلة ممن خدموا الدولة ولا زالوا بكل وفاء وإخلاص، يؤكدون دائما على التعايش ورفض الفكر المتطرف”.

وكشف أن والد محمد المشتبه بتنفيذه للعملية “متقاعد من السلك العسكري بعد أن أفنى سنوات من عمره خدمة لدينه ووطنه وقيادته”، مشيرا إلى أن محمد ابتعث إلى أمريكا متخصصا في تطوير أجهزة المطارات.

ولقي أمس الجمعة 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وسريعاً أصدر الديوان الملكي السعودي تعليماته إلى الذباب الالكتروني، للتغريد عبر هاشتاج #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا , الذي انتشر بسرعة البرق مهاجماً منفذ العملية الارهابية في فلوريدا، عقب اتصل الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس الأمريكي معتذراً عما جرى كون منفذ العملية سعودي الجنسية.

وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونقلت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن “خادم الحرمين الشريفين عبر عن عميق حزنه عن حادثة إطلاق النار على عدد من المواطنين الأمريكيين من قبل طالب سعودي في ولاية فلوريدا ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى..”

هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

أولى التغريدات المثيرة كانت على لسان الرئيس العام لـ #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال إن الاعتداء على الأرواح والأنفس ونقض العهد وخيانة الأمانة جرائم يحرِّمها الله ورسوله وتأباها الشريعة الإسلامية، ويُعدُّ مُرتكبها من الآثمين المعتدين، والله لا يحب المعتدين.

الرئيس العام لـ #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر: الاعتداء على الأرواح والأنفس ونقض العهد وخيانة الأمانة جرائم يحرِّمها الله ورسوله وتأباها الشريعة الإسلامية، ويُعدُّ مُرتكبها من الآثمين المعتدين، والله لا يحب المعتدين.#فلوريدا#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا pic.twitter.com/pVzCaTgOqG — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) December 7, 2019

ومن جانبه غرد الداعية السعودي البارز عائض القرني قائلاً :” حادث #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا ولا يمثل السعودية ، لا حكومةً ولا شعبا ، والسعودية أكثر من اكتوى بالإرهاب وأكثر من حارب الإرهاب ، وديننا الإسلامي ، بريء ممن يسعى في الأرض بالإفساد ويقتل الأنفس المعصومة ، ويسفك الدماء المحرّمه.

حادث #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا ولا يمثل السعودية ، لا حكومةً ولا شعبا ، والسعودية أكثر من اكتوى بالإرهاب وأكثر من حارب الإرهاب ، وديننا الإسلامي ، بريء ممن يسعى في الأرض بالإفساد ويقتل الأنفس المعصومة ، ويسفك الدماء المحرّمه — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) December 7, 2019

تغريدة القرني لم تمر مرور الكرام، بل تعرض لهجوم من قبل المتابعين الذين انتقدوا وصفه دماء قتلى الهجوم بـ”العصمومة والمحرمه”!.

هون عليك ياشيخ فالولايات المتحدة كل فترة قصيرة من الزمن يحدث فيها هذا القتل العشوائي فكثير من المسلحين الامريكان يحمل سلاحه ويقتل الناس بالاسواق او تلاميذ المدارس حتى تقتله الشرطة او ينتحر او يقبض عليه فلا نسمع للارهاب عندهم كلمة فهم متعودين على ذلك فلا نجزع نحن اكثر منهم — Fahd Ahmed Alsalm (@Cnnn11Fahd) December 7, 2019

دماء الكفار معصومة؟؟

صدق النبي صلى الله عليه وسلم

حين قال "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ ". — أبوهريرة (@rahash00) December 7, 2019

استنكرت حتى قبل أن تعرف السبب!

اليس فيه ظلم ما تقول

ام انك تردد كالبغبغاء! — ben_barak 🇰🇼 (@ben_barak8) December 7, 2019

وعقب الحادثة، أوقف “تويتر” حساب محمد الشمراني منفذ العملية الارهابية.

تويتر يوقف حساب الارهابي محمد الشمراني



اذا اردت تعرف المجرم والقاتل الحقيقي للامريكان فأنظر الى من كان يدعم بحسابه ويتابع ويعجب بكتاباتهم👇



دائماً ما نقول لاشيء يخترق عقلية الانسان اسرع من الكلمات



الكلمة تؤثر وتتخزن في العقل الباطن واللاوعي بشكل لايصدق#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا pic.twitter.com/vMVLHjz8Ko — فارسة المحرق #العراق🇧🇭🇸🇦🇦🇪🇪🇬 (@MONAALMOTAWA) December 7, 2019

هذا وعلق إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنوّرة صالح المغامسي؛ على الحادثة قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، “ما قام به الطالب السعودي من قتل وإطلاق نار في (فلوريدا) لا يقرّهُ الشرع، وينكره العقل، وتأباه الأعراف، وهو بهذا العمل لا يمثّلُ إلا نفسه، وكلنا خلف قيادتنا الرشيدة المناوئة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأمكنته”.

( ماقام به الطالب السعودي من قتل وإطلاق نار في ( فلوريدا ) لا يقرّهُ الشرع ، وينكره العقل ، وتأباه الأعراف ، وهو بهذا العمل لا يمثّلُ إلا نفسه .

وكلنا خلف قيادتنا الرشيدة المناوئة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأمكنته )#صالح_المغامسي — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) December 7, 2019

ومن ناحيته علق إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني المعروف بتغريداته المثيرة على الحادثة قائلاً :” “نبرأ إلى الله من فعله وأمثاله، وقد قضى الله بأن (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)، (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، فبالتأكيد أن مجرم فلوريدا لا يمثلنا”.